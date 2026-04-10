Manuel Adorni se prepara para dar la cara: semana clave para intentar lavar su imagen

El jefe de Gabinete más cuestionado desde el retorno de la democracia, Manuel Adorni, enfrenta una semana decisiva. Las acusaciones por enriquecimiento ilícito lo colocaron en el spotlight judicial, mediático y de la opinión pública. Es por eso que sus próximos movimientos serán clave para intentar recuperar la confianza pero sobre todo, del propio oficialismo que parece estar a punto de soltarle la mano.

Adorni, quien mantuvo un perfil bajo desde que las investigaciones en Comodoro Py comenzaron a profundizarse, busca retomar la iniciativa política. La semana pasada limitó sus apariciones públicas a un acto por Malvinas, pero su entorno de las fuerzas del cielo asegura que los próximos días estarán cargados de actividades destinadas a proyectar una imagen de compromiso con la gestión libertaria.

El último acto oficial al que se vio a LLA junto a Adorni

El lunes pasado, el jefe de Gabinete lideró una reunión con toda la cúpula del Ejecutivo. Al encuentro asistieron el presidente Javier Milei, ministros, secretarios y figuras clave de la mesa política del Gobierno. Este gesto fue interpretado como un intento de mostrar unidad en un momento crítico para Adorni, quien busca aferrarse al respaldo de sus aliados más cercanos.

Además, sostuvo reuniones individuales con los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), Mario Lugones (Salud) y Carlos Presti (Defensa). Sin embargo, su ausencia en dos eventos oficiales organizados por Presidencia el miércoles dejó más dudas que certezas por tratarse también de reuniones organizadas por Karina Milei. Adorni no participó de una reunión con empresarios de la carne ni del encuentro entre Milei y el gendarme Nahuel Gallo en Casa Rosada y fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que estas ausencias responden a la estrategia de evitar exposiciones innecesarias mientras avanza la causa judicial.

Milei se reunió con Gallo pero no hubo rastros de Adorni

La próxima semana promete ser intensa para Adorni. Según fuentes oficiales, el jueves 16 de abril viajará junto a Karina a Vaca Muerta, donde participará en una actividad relacionada con el desarrollo energético; habrá que esperar que ella no lo niegue por cuarta vez.

Además, se espera que Horacio Marín, director ejecutivo de YPF, también esté presente en este recorrido. La visita cobra especial relevancia tras el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos que revocó una sentencia multimillonaria en contra de Argentina, un logro que el Gobierno busca capitalizar.

El último acto oficial al que se vio a LLA junto a Adorni

Otra actividad destacada será un acto con el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo creado en octubre pasado por Milei y Patricia Bullrich y, aunque no se confirma la fecha exacta, se presume que Monteoliva estará presente.

Adorni también evalúa convocar a la mesa política durante los primeros días de la semana. Este espacio, que reúne a los principales referentes del oficialismo, será crucial para definir estrategias en un contexto donde las papas queman y el aire se corta con cuchillo. La última reunión tuvo lugar el 30 de marzo y contó con la participación de figuras como Karina Milei, Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich y Martín Menem.

Manuel Adorni más solo que Kung Fu en el día del amigo

Por otro lado, hay más rumores sobre una posible conferencia de prensa antes del Informe de Gestión previsto para el 29 de abril en la Cámara de Diputados, fecha clave donde Adorni le verá la cara a los diputados a lo largo y a lo ancho del país. Sin embargo, fuentes cercanas al jefe de Gabinete aseguran que Adorni no dará ese paso hasta resolver las acreditaciones revocadas por Presidencia tras las denuncias sobre las supuestas campañas de desinformación provenientes de Rusia.

Cómo sigue la causa de Adorni

Mientras intenta mantener el control político, las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito avanzan sin tregua. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a Matías Tabar, contratista responsable de las refacciones realizadas en el lote 380 del Indio Cuá Golf Club, adquirido en noviembre de 2024 por Julieta Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

La fiscalía busca esclarecer el origen de los fondos utilizados para financiar las obras en esta propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz y, según trascendió, Tabar deberá comparecer el próximo 24 de abril en Comodoro Py y presentar una extensa documentación que incluye presupuestos, contratos, facturas, recibos y detalles sobre los pagos realizados . También se le solicita información sobre las comunicaciones mantenidas con Adorni y su esposa en relación con las obras.

Además, la administración del barrio privado donde se encuentra el lote deberá entregar información sobre cómo se cancelaron las expensas y otros pagos relacionados con la propiedad, incluyendo detalles sobre montos, fechas y medios utilizados.

Manuel Adorni

Ahora, el caso de Manuel Adorni amenaza con convertirse en un escándalo mayor si se confirma que los fondos utilizados provienen de fuentes no declaradas o vinculadas al ejercicio del poder político y no a su salario de 3 millones de pesos que informó cobrar.