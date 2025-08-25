Bullrich y Petri tranzaron con la Suizo Argentina, mientras cientos de pacientes oncológicos y con VIH esperan su medicación

La salud pública en Argentina atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Mientras hospitales colapsan, tratamientos esenciales son suspendidos y miles de pacientes enfrentan la deshumanización del sistema sanitario, una revelación reciente desató una tormenta de indignación: Patricia Bullrich y Luis Petri, empleados ejemplares de Javier Milei, están en el ojo de la tormenta por millonarias compras de medicamentos a la Droguería Suizo Argentina S.A., la empresa vinculada a coimas y retornos ilegales.

El panorama no podría ser más desolador. Bajo el gobierno de Milei, los recortes brutales al sistema de salud pública han dejado a millones de argentinos al borde del abandono total. Sin embargo, mientras los hospitales públicos agonizan por falta de insumos y presupuestos, Bullrich y Petri destinaron cifras obscenas a esta cuestionada droguería, que ahora está bajo investigación federal.

Patricia Bullrich y Luis Petri

Los números son un insulto directo a quienes dependen del sistema público para sobrevivir. En lo que va de 2025, el Ministerio de Seguridad, liderado por Bullrich, adjudicó compras por más de 8.339 millones de pesos —más de 6 millones de dólares— a la Droguería Suizo Argentina. ¿El destino? Medicamentos de alto costo que deberían estar disponibles para los sectores más vulnerables pero que hoy son prácticamente inaccesibles.

Entre las adquisiciones se destacan:

Medicamentos de alto costo: $1.680 millones

Medicamentos para el control del VIH: $301 millones

Medicamentos neurológicos: $26 millones

Medicamentos antineoplásicos: $1.426 millones

Medicamentos oncológicos: $365 millones

Medicamentos anticuerpos monoclonales: $939 millones

Suizo Argentina

Mientras tanto, los hospitales públicos enfrentan una realidad devastadora: turnos médicos cancelados, tratamientos interrumpidos y medicinas esenciales que simplemente no llegan. Las cifras son grotescas y la indignación crece entre quienes ven cómo los recursos estatales fluyen descaradamente hacia una empresa sospechada de corrupción, mientras la población queda cada vez más desprotegida.

La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue el detonante de una investigación federal que apunta directamente a la Suizo Argentina. Los allanamientos judiciales revelaron un esquema oscuro: dispositivos electrónicos, documentación comprometedora y dinero en efectivo en moneda extranjera fueron secuestrados en las sedes y domicilios vinculados a la empresa.

Karina Milei y Diego Spagnuolo

Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, y Luis Petri, al frente de las Fuerzas Armadas, están en el centro del escándalo. Sus carteras destinaron millones a esta empresa cuestionada mientras los hospitales públicos caen en pedazos. Bajo la órbita de Petri, el Hospital Naval Buenos Aires desembolsó **$105 millones** en material quirúrgico y de examinación, una cifra que también genera sospechas.

La causa busca determinar si existió un circuito de "retornos" o pagos irregulares vinculados a contrataciones públicas. Entre los nombres que aparecen en la investigación figura Karina Milei, hermana del presidente, quien también estaría relacionada con este entramado corrupto. La evidencia administrativa es clara: los contratos firmados y las órdenes de compra muestran un flujo constante y descarado de recursos estatales hacia esta única droguería en cuestión.

Karina Milei

La falta de empatía es evidente. Cientos de argentinos con diagnósticos oncológicos han muerto esperando tratamientos que nunca llegaron. Pacientes con VIH enfrentan interrupciones en sus terapias debido a la inaccesibilidad de medicamentos esenciales. Todo esto mientras quienes deberían garantizar el acceso a la salud firman contratos multimillonarios con una empresa bajo investigación por sobornos.