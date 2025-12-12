Un gabinete a medida: Adorni concentra poder mientras el Gobierno proclama "libertad plena" para la prensa

En una semana marcada por decretos, reacomodamientos y autoproclamaciones, el Gobierno nacional oficializó este viernes una batería de designaciones que consolidan aún más el poder de la Jefatura de Gabinete bajo el mando de Manuel Adorni. En paralelo, el propio funcionario -ahora convertido en pieza central del esquema político y comunicacional- sostuvo ante la cúpula periodística del país que "nunca un gobierno respetó tanto la libertad de prensa", pese a que el propio presidente Javier Milei repartió durante el 2025 varias demandas contra periodistas que osaron cuestionar su gestión.

Designaron a Javier Lanari como nuevo secretario de Comunicación del Gobierno nacional

De hecho, la frase de Adorni contrasta con la creciente centralización de áreas estratégicas y la profundización del control interno sobre la comunicación oficial. La reestructuración publicada en el Boletín Oficial devolvió a la Jefatura de Gabinete la Secretaría de Comunicación y Prensa, un área que había quedado bajo la órbita de Presidencia durante el fugaz período en el que Adorni ocupó ese lugar con rango de ministro. Ahora, esa dependencia vuelve a estar bajo su mando directo.

El Decreto 871/2025 formalizó la designación de Javier Lanari, quien ascendió de subsecretario a secretario de Comunicación y Prensa. Según trascendió, no actuará como vocero: esa tarea seguirá siendo monopolizada por el propio Adorni, quien no parece dispuesto a ceder el micrófono. "Lanari es el flamante secretario de Comunicación y Prensa", celebró en la cena anual de ADEPA, donde él mismo fue protagonista.

Pero el reordenamiento no se agota ahí. La nueva estructura absorbe áreas de peso político y presupuestario: Coordinación Legal y Administrativa, Asuntos Estratégicos, Innovación, Ciencia y Tecnología, Turismo y Ambiente, además de Comunicación y Prensa. En otras palabras, un archiministerio sin nombre explícito, pero con un nivel de concentración pocas veces visto en democracia.

En ese marco, se confirmó un regreso que ya parece permanente: Daniel Scioli, el funcionario todo terreno, fue designado nuevamente como secretario de Turismo y Ambiente, "con carácter ad honorem", según detalla el Decreto 872/2025. La paradoja no pasa inadvertida: el Gobierno que denuncia el "Estado elefantiásico" nombra a Scioli-y lo conserva-como parte esencial de su estructura ampliada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el presidente de ADEPA, Martín Etchevers.

También se incorporó a Ignacio Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos mediante el Decreto 870/2025, otra pieza clave bajo el paraguas de la Jefatura. Y en el Ministerio de Economía, el Decreto 875/2025 ubicó a Federico Matías Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares. La lista de nombramientos sigue, y todos comparten el mismo sello: la firma del presidente Javier Milei y la rúbrica del ministro correspondiente.

En medio de este movimiento interno, Adorni se presentó en la cena anual de ADEPA, en un clima de tensión por los potenciales cambios en el Código Penal. Allí proclamó un mensaje de autocelebración: "Nunca un gobierno respetó tanto la libertad de prensa". Lo acompañó una detallada enumeración burocrática: "212 conferencias de prensa, 2.064 preguntas respondidas y 1.341 entrevistas de funcionarios". Un conteo que intentó blindar a la gestión frente a las críticas por el manejo de la comunicación estatal.

Adorni insistió en que la "austeridad publicitaria" promueve "un ejercicio más pleno de la libertad de expresión". Según él, la decisión de retirar el Estado de la pauta oficial "cambia los incentivos" de los medios, que ahora dependen exclusivamente de "su relación con la verdad". También afirmó que las redes sociales "obligan a una rendición de cuentas más asidua" y aseguró que el Gobierno no interfiere en la libertad de los periodistas: "Siempre habrá libertad plena para preguntar en la República Argentina".

Javier Lanari fue designado como nuevo secretario de Comunicación

Sin embargo, esta defensa apasionada contrasta con la realidad política: un esquema de comunicación fuertemente centralizado, en el que Adorni acumula poder, controla vocerías, define discursos y concentra áreas antes distribuidas en distintos ministerios. La reconfiguración confirma la tendencia de la administración Milei: menos ministerios, pero más poder para unos pocos funcionarios de confianza. El caso de Adorni es emblemático: pasó de vocero a jefe de Gabinete a secretario de Comunicación y Medios, sin dejar de ser el rostro, la voz y ahora también el administrador del sistema comunicacional estatal. Scioli, por su parte, vuelve a encajar como figura funcional y perdurable, incluso en un gobierno que suele denostar todo lo que él representa. Y mientras tanto, las áreas estratégicas quedan bajo un mismo paraguas político en un contexto de creciente inquietud por posibles reformas penales que preocupan al periodismo y a organismos de derechos civiles.