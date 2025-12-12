Cristina reapareció con fuertes críticas a Milei y desató una respuesta feroz de Bullrich: "Señora Presidiaria, tenga la decencia"

La disputa política volvió a encenderse este jueves después de que Cristina Fernández de Kirchner reapareciera en redes sociales con un mensaje que apuntó con dureza al corazón del modelo económico de Javier Milei. La expresidenta eligió el dato de inflación de noviembre -2,5% según el INDEC- como punto de partida para cuestionar el rumbo del Gobierno y denunciar lo que calificó como un ajuste sin precedentes.

En su cuenta de X, Cristina lanzó: ""Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%... Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios... ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?".

Luego, comparó el presente con el final de su mandato en 2015 y volvió a recurrir a viejos adversarios: "Hace exactamente diez años, los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre) mostraban el autodenominado 'IPC Congreso' (...) que en realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". Y remató: "En noviembre del 2015 (...) la inflación que ellos decían que había... ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI... cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado...".

En su descargo, la ex presidenta advirtió que en aquella época "teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio... En fin...". El mensaje no solo reavivó viejas comparaciones de gestión, sino que puso nuevamente en foco los costos sociales del programa económico actual: caída del consumo, desindustrialización, endeudamiento externo y pérdida de poder adquisitivo.

Pero la respuesta oficialista no tardó en llegar y fue tan agria como previsible. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó directamente a la médula política y judicial de la ex presidenta. "Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía", escribió Bullrich, en un ataque frontal que marcó el tono de la réplica. La funcionaria defendió la gestión de Milei asegurando que "acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno". Y agregó: "Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025".

Bullrich acusó al kirchnerismo de haber dejado "una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo". Según ella, en "apenas dos años" el Gobierno logró "romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes". Finalmente, cerró su respuesta: "Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando. No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía".