"Cagón" y "chorro": Grabois le mandó una carta documento a Marra y se cruzaron en las redes

El sistema judicial argentino se basa en algunos preceptos como la presunción de inocencia y la necesidad de confirmar los delitos con pruebas, para que estos se castiguen. Si bien esto es algo que tendría que ser obvio, existen muchas figuras de la política que los ignoran por completo. Este es el caso del legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra, quien la semana pasada acusó de ladrón al ex precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois. A partir del hecho, el dirigente social le envió una carta documento que generó un cruce de insultos y nuevas acusaciones por X (ex Twitter).

"He recibido una carta documento de Grabois. Teniendo en cuenta todo lo que dicen los medios de comunicación, y la información pública que circula, tengo que rectificar lo dicho, Juan Grabois: sos un chorro", expresó Marra en un video que compartió en sus redes sociales, con el siguiente encabezado: "No sé si Grabois esperaba callarme enviándome una carta documento, así que por las dudas lo rectifico: sos un chorro. Hace años te aprovechas de los más necesitados y del dinero del Estado. Se te acabó la joda, con nosotros no robas más".

La provocación del libertario despertó una rápida respuesta del referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quien también subió un video como respuesta al tuit de Marra. "Teniendo en cuenta que nos vimos en medio del escandalete que armó tu gente en el canal TN y que no me dijiste absolutamente nada, tiendo a considerar que sos medio gonca. Vas a tener que pagar con cada latita de atún. El que las hace las paga", lanzó, para cerrar irónicamente su video mandándole un beso a su rival.

La respuesta del progresista, lejos de apagar el fuego y el incendio, lo avivó mucho más aún: "Grabois, de cagón es mandar una carta documento pidiendo una mediación online. Si querés decirme algo, decímelo en la cara, Bouchard y Viamonte. A mí no me vengas con tus inseguridades de cheto con culpa", insultó Marra, en un claro homenaje a la famosa pelea entre Diego Armando Maradona y Claudio Toresani, en donde "El 10" lo invitó al otro futbolista a Segurola y La Habana, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Ramiro Marra y parte del cruce virtual que tuvo con Juan Grabois.

El ex precandidato presidencial no dudó en recoger el guante y continuar con la disputa digital con el legislador porteño. "Atuncito de Buchard, estás sobreactuando. La carta documento es una medida prejudicial obligatoria. Confundís rectificar con ratificar. Sos bobo en serio, tengo mejores enemigos que atender. Bueno, nos vemos en Tribunales. Empezá a stockear latitas que vas a pagar. Que te mejores", lo corrió Grabois, poniéndose en un lugar de triunfo ante la demanda realizada.

Ramiro Marra y el tuit con el que cerró cruce virtual que tuvo con Juan Grabois.

La pelea terminó con la impotencia de Marra en un nuevo tuit. "Típico de zurdo: Se hace el malo, pero cuando te le plantás, recula. Chau, Grabois. Además de chorro sos un cagón", disparó el hombre que le aconsejó a los ciudadanos de a pie, hace un poco más de un año, ahorrar en atún para ganarle a la inflación.