Cambió la motosierra por la guillotina: el Gobierno prepara un DNU para "desregular" la economía

En su cuarto día de gobierno, el presidente Javier Milei llamó a la cuarta reunión de Gabinete en la que estuvieron presentes sus nueve flamantes ministros de diversas áreas y también actores políticos que, de a poco, van dilucidando sus caras y nombres para pasar a formar parte de la gestión de La Libertad Avanza, como el ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger y el presidente de la fundación del Sanatorio Güemes, Mario Lugones.

La reunión duró aproximadamente 2 horas, desde las 8.58 hasta las 10.49 de la mañana, y los frutos se podrán cosechar de a poco. Por ahora, están preparando el terreno para el impacto que tendrán las medidas económicas, cómo llevarlas adelante y lo más importante, cómo comunicarlas.

Cuarta reunión de Gabinete de Milei

Lo que trascendió es que tras la reunión de Gabinete se está preparando un paquete de medidas que tienen algo en común: la desregulación de la economía argentina. Hasta el momento no hay una fecha específica para la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pero todo indica que se presentará el lunes 17 de diciembre. De hecho, trascendió que será un documento de 300 páginas.

Además del DNU, el Gabinete libertario preparó detalles para ir listos al Congreso con dos propuestas que, se espera, tengan resistencia por parte de la oposición: por un lado una nueva regulación para la movilidad jubilatoria y por otro lado, la vuelta atrás con la derogación del Impuesto a las Ganancias.

Si bien no hubo un comunicado oficial, desde esa reunión se dejó correr la voz para que "dado el contexto actual de la Argentina, lo natural sería que el Congreso seda sus facultades al Poder Ejecutivo", tal cual sucedió con Alberto Fernández y el manejo de su gobierno en la pandemia por coronavirus en 2020.

El traspaso de mando con Alberto Fernández.

Al DNU para la desregulación, las medidas de la "ley ómnibus", se sumó al listado de temas de la reunión del Gabinete se incorporó la palabra de Lugones para establecer medidas con respecto a la salud; a Patricia Bullrich para que establezca protocolos en cuanto a las manifestaciones sociales y se destapó el rol de Santiago Caputo: se lo llamó por primera vez asesor de Milei.

¿Qué pasó en Estados Unidos?

Las medidas económicas para bajar el déficit fiscal se toman en gran medida para poder cumplir con los plazos de pago para el Fondo Monetario Internacional, organismo con el que Luis Caputo (ministro de Economía) y Nicolás Posse (jefe de Gabinete) tuvieron una reunión a puertas cerradas, muy hermética para establecer pautas que harán que el país pague o pague la deuda con el FMI.

A su vuelta del viaje al país estadounidense, los mismos se reunieron con el yankee Mike Pyle, asesor de Joe Biden que tiene estrechas relaciones con el Fondo. Son las conclusiones a las que llegaron en esa reunión las que se comunicaron en la última junta de los funcionarios libertarios.

Sindicatos: la piedra en el zapato de La Libertad Avanza

Victoria Villarruel fue más amenazante que todos los sindicatos juntos. Al final de la reunión con el Gabinete, la vicepresidenta dio algunas apreciaciones: "Es un gobierno de cuatro días, espero que la CGT sea suficientemente prudente y no se adelante, no hace falta empezar con un grado de agresión y conflictividad social sobre algo que todavía no se anunció", expresó teniendo en cuenta que la primera movilización sindical será el 20 de diciembre de 2023.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad

En esa misma línea, se dio a conocer que Patricia Bullrich, que ahora hace las veces de ministra de Seguridad comunicará "el protocolo para el mantenimiento del orden público" que ante todo "incluirá sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos".

Lo que se viene: Milei representará a Argentina en el mundo

Todavía no han clarificado nada. Pero trascendieron algunos datos: el nuevo presidente argentino viajará del 15 al 19 a Suiza para representar al país en el Foro Económica Mundial de Davos, donde asisten los peces gordos de la economía.

Milei junto a David Pinto Shlita

Además, Milei se prepara para su primer viaje como jefe de Estado, una gira por Israel, Ucrania y Roma para concederle el deseo de viajar al Estado hebreo como había pedido..

Quiénes asistieron a la reunión