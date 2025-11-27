Caputo celebró "récords" de exportación, pero oculta que dependen de retenciones cero y sectores dolarizados

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a encender la polémica sobre el tipo de cambio. Con un posteo en redes sociales, buscó clausurar el debate sobre el atraso cambiario y respaldar la estrategia oficial: "Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio 'atrasado'", celebró, acompañado por un gráfico que mostraba un salto en las ventas al exterior.

La frase, presentada como prueba irrefutable, evita sin embargo un detalle central: el mes que Caputo usa como ejemplo, septiembre, estuvo signado por la quita de retenciones para los agroexportadores, una medida que habilitó una liquidación extraordinaria. El dato bruto existe; el contexto, deliberadamente, no. Mientras el ministro exhibe números sin preguntas ni explicaciones, economistas y empresarios advierten que el "dólar barato" es ya una traba real. El cierre de plantas, el reemplazo de líneas de producción por importaciones y el deterioro del mercado interno son piezas clave del cuadro que Caputo no menciona.

El posteo del titular del Palacio de Hacienda no permite identificar qué sectores impulsan el crecimiento exportador. La omisión no es menor: informes privados y datos recientes del INDEC muestran que el aumento se concentra exclusivamente en sectores primarios o atados a recursos naturales con ventajas competitivas propias, como la energía de Vaca Muerta o el agro. No aparecen en ese mapa las industrias que dependen del mercado interno ni las que requieren un tipo de cambio competitivo para sostener empleo. La estadística que usa Caputo tiene, además, dos particularidades que relativizan el supuesto éxito del programa económico.

Primero, el salto exportador por volúmenes proviene de los Productos Primarios, que crecieron 32,3% interanual, empujados por la ventana de retenciones cero que dejó un saldo de US$7.000 millones. Es decir, un estímulo fiscal transitorio que nada dice sobre la salud del entramado industrial. Segundo, el otro motor del incremento fue la categoría Combustibles y Energía (CyE), con un crecimiento del 31,5% en cantidades durante el tercer trimestre.

Pero estos productos (gas y petróleo) no son sensibles al tipo de cambio, porque sus precios internacionales ya se fijan en dólares. De hecho, mientras subió el volumen exportado, el precio cayó 10,6%, lo que refuerza que las cifras que exhibe Caputo se explican por el ciclo de Vaca Muerta y la puesta en marcha del gasoducto Perito Moreno, no por un mérito del esquema cambiario.

Las críticas sobre el atraso cambiario no apuntan al agro ni a la energía, sectores que funcionan casi al margen del tipo de cambio local. El problema surge en la industria, los servicios exportables, las economías regionales y las pymes, que enfrentan costos en pesos y precios internacionales que no cubren esos gastos con un dólar que pierde competitividad mes a mes. La discusión, además, no es técnica: la apreciación del tipo de cambio repercute directamente en la acumulación de reservas, un punto que incluso los economistas más moderados subrayan. Aun así, Caputo insiste en festejar un récord que no logra disimular un dato estructural: la Argentina exporta más porque exporta lo mismo de siempre, commodities y energía dolarizada, mientras se profundiza la fragilidad del resto de la economía.