Caputo se quejó de la "mala" interpretación de los medios por el blanqueo y bienes personales

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la prensa interpretó "incorrectamente" el tema del blanqueo de capitales y las modificaciones propuestas al impuesto sobre los bienes personales.

"Los diarios han levantado incorrectamente el tema del blanqueo y bienes personales. Ya lo vamos a aclarar para evitar mal entendidos", escribió en la red social "X" el jefe del Palacio de Hacienda.

El apunte fue en referencia a un posteo del economista Germán Fermo que había planteado: "Pretenden seducir a argentinos a que hagan otro blanqueo y no eliminan bienes personales, ni renta financiera. No le encuentro el sentido y ambos impuestos no recaudan nada".

El proyecto de blanqueo de capitales y las modificaciones al impuesto a las Ganancias fue incluido en La Ley Omnibus que ayer el Poder Ejecutivo envío al Congreso Nacional.

Caputo no añadió ningún otro concepto y en consecuencia no se conocen cuáles son las incorrectas interpretaciones de la prensa.

La Ley de más de 600 artículos fue presentada al Parlamento y hasta el momento ningún funcionario ha ofrecido detalles de una voluminosa norma que afecta a la vida cotidiana de todos los ciudadanos.