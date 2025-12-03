Habló Nahiara, que mató a su novio en Lanús: estremecedor relato y los videos en sus redes que la complican

Nahiara, la adolescente de 16 años acusada de asesinar a puñaladas a su novio, Santiago Nahuel López Monte, en Lanús, fue detenida el pasado viernes en La Matanza. En las últimas horas, la menor declaró ante el fiscal Juan Ignacio Colazo y brindó su versión sobre lo sucedido, la relación que mantenían y cómo logró permanecer prófuga de la Justicia durante varios días.

Según sostuvo, actuó en defensa propia debido a la violencia que sufría por parte del joven. Sin embargo, esta versión se contradice con la familia de la víctima, que afirma que la situación fue al revés. Mientras tanto, trascendió que la chica deberá cumplir prisión preventiva y, aunque pidió pasar la detención en su domicilio, el beneficio le fue negado durante la audiencia realizada el 2 de diciembre.

Nahiara, la adolescente de 16 años acusada de asesinar a puñaladas a su novio deberá cumplir 180 días de prisión preventiva

En Club Lapegüe, Mauro Szeta resumió los puntos más importantes de la declaración de Nahiara. Según la acusada, todo comenzó el martes 25 de noviembre. Esa noche, Santiago se quedó a dormir en la casa de su novia y, alrededor de las 22, se inició una discusión: "Me levanto, lo despierto y le digo que tenía mucha hambre, a lo que él me dice que me deje de joder". Luego, relató: "Salgo de la cama y decido salir a comprar en mi moto. Cuando la prendo viene corriendo a la cocina, me saca la llave y me dice que no me iba a ir a ningún, por lo que discutimos". En ese contexto, la menor explicó que decidió irse caminando, pero ahí comenzó un nuevo enfrentamiento, según consta en su testimonio.

"Empezamos a discutir, me metí en casa de nuevo y él, como tenía una muda de ropa en mi casa, la agarre y se la llevé al patio. Y ahí me puse a llorar y le dije que no quería estar más con él y que se vaya a su casa", continuó. Sin embargo, antes de que Santiago se retirara, Nahiara aseguró que volvieron a forcejear y, durante ese episodio, se rompió el asiento de su moto: " Me dice 'hija de puta, qué hiciste, te voy a matar' y ahí corro para la casa, pero me agarra de los pelos, me da la cabeza contra la puerta y me escupe en la cara".

Nahiara contó el minuto a minuto de la discusión que terminó con la vida de Santiago Nahuel López Monte

La adolescente agregó que agarró un cuchillo para intentar defenderse: "Estábamos cerca de la mesa, estaba muy asustada y agarré un cuchillo porque lo quería amenazar para asustarlo, pero estiré mi brazo, le amagué hacia el pecho, y en eso me dice 'me diste en el corazón'".

Además, se analizaron publicaciones de la joven en redes sociales, donde compartió mensajes como: "Cuando la vida te está golpeando por todos lados pero la persona que más amas te da el último golpe", presentándose como víctima de violencia. En otros posteos, dejó ver frases más agresivas, como: "Mi sueño es llegar a la casa borracha y pegarle a mi marido por no haber cocinado...".

Tras revisar la declaración, el programa se comunicó con Roberto Castillo, abogado de la familia de Santiago. "Lo más importante es el análisis que hizo la jueza el día de ayer donde mencionó a la hora de dictarle esta medida de seguridad de 180 días", dijo en referencia a la prisión preventiva que deberá cumplir. Según el letrado, la joven dio tres versiones distintas: "Le mintió a los policías, le mintió a los médicos de SAME, tiró su teléfono celular para obstruir la investigación, se tiñó el pelo", enumeró. Todos estos movimientos, aseguró, la colocan hoy como principal acusada.

Roberto Castillo también explicó que Nahiara se mantuvo prófuga con ayuda de su propio padre, quien actualmente está detenido. Desde esa situación, planteó que la adolescente carece de un entorno de contención y, por lo tanto, no existen garantías suficientes para otorgarle una prisión domiciliaria.