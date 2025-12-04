Lali Espósito contó secretos de la biopic de Moria Casán: "Una gran fiesta"

Si algo quedó claro con el estreno de la canción Quiénes Son es que Lali Espósito es fiel fanática de Moría Casán y su carrera artística. En este contexto, la cantante sumó una nueva experiencia vinculada a La One.

La estrella pop se sumó como invitada especial a la biopic de la diva y luego de estar presente en las grabaciones, habló del rodaje y dejó en claro que la propuesta significó mucho más que un simple cameo.

Lali Espósito confesó lo que significó para ella estar en la serie sobre la vida de M Moría Casán

"Rodar para esta serie... imagínate tú. Siento que he llegado a algo en la vida. Es un hito ", expresó entre risas en diálogo con LAM. Fiel a su estilo, agregó otra definición que terminó de pintar el entusiasmo que le provocó trabajar en el proyecto: "Si participo en algo de Moría Casán, es que está todo muy bien en tu vida".

Aunque trató de no revelar demasiada información sobre el capítulo en el que aparece, Lali dejó escapar algunas pistas acerca de su escena: "Acontece una gran fiesta donde hay muchísima gente y La One en el centro de la locura".

Según la autora de Disciplina, el rodaje incluyó una producción a la altura del universo de Moria: "Ella es épica, ahora está rodando, además había sesiones de fotos, teníamos que hacer como varias cosas los invitados", contó en referencia al nivel de producción y a la energía que la propia Casán imprimió en las jornadas de trabajo.

La serie que representará Moria Casán que aún no tiene fecha confirmada de estreno, promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año: un recorrido por la vida de una figura que marcó a generaciones.