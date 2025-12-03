La noche en que Maxi López volvió a brillar con Wanda Nara y la frase que encendió todo: "Siempre hay reproches"

Si de Personajes del Año hablamos, Maxi López está viviendo un inesperado renacer mediático. No sólo sorprendió con su debut en MasterChef, donde pasó de deportista a figura carismática y con oficio televisivo, sino que además conquistó cada programa al que fue invitado con una soltura que pocos anticipaban. A eso se suma un detalle que sacudió al mundo del espectáculo: su cercanía con Wanda Nara tras una década marcada por denuncias, tensiones y peleas públicas.

Con un look total black, esmoquin impecable y moño, el ex futbolista se presentó en la alfombra roja de la gala de Gente, donde se eligieron las celebridades que protagonizaron la tapa de los Personajes del Año. Ahí habló con BigBang y repasó un 2025 que lo tuvo más activo que nunca, entre proyectos laborales y la inminente llegada de su quinto hijo: "Año súper positivo, y que mejor que cerrarlo de esta manera, estando en Argentina con mis chicos y también se viene el nacimiento de mi otro nene así que no puedo pedir más", comenzó.

Maxi López en la gala de Gente con un look total black

La polémica había quedado servida desde el día anterior, cuando Maxi se animó a sentarse en Sálvese Quien Pueda, el programa de Yanina Latorre, y por primera vez se metió de lleno en la famosa "icardiada". Recordó los momentos en que Wanda impedía que viera a sus hijos y trababa la comunicación. Consultado sobre si hubo reclamos tras esa entrevista, sorprendió: " Reproche de Wanda siempre hay , o sea hay entrevista o no hay entrevista siempre hay pero bueno, no importa, es parte de la vida y del juego así que está todo bien".

BigBang redobló la apuesta y lo invitó a imaginar una tapa propia en la revista. La respuesta fue tan espontánea como estratégica, con guiño incluido a su éxito culinario: "Maxi chef", eligió para su propio título, y explicó con humor: "Porque hoy estoy cocinando muy bien".

Entre los famosos que desfilaron por la alfombra roja, muchos lo señalaron como el gran favorito de MasterChef, no sólo por su desempeño en la cocina sino también por el ida y vuelta mediático que viene construyendo con Wanda.