"Yo a Racing voy cuando quiero, y si no lo compro": el explosivo detrás de la pelea entre De Paul, Messi y Maxi Moralez

A pocos días de la pelea en el campo de juego entre los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Maxi Moralez, se conoció cuál fue el contenido que generó el enojo de los campeones del mundo en Qatar 2022. El cruce contó con la postura provocadora del novio de Tini Stoessel y una frase muy dura que lo separa del club que lo vio nacer: "Yo a Racing voy cuando quiero, y si no lo compro".

El relato de lo sucedido lo sacó a la luz Martín Amestoy al aire de Directo al Hueso, el programa del streaming Picado TV. El periodista se encargó de dejar cada textual que hubo en el intercambio que arrancó con un sutil reclamo del futbolista de New York City: "Pará, Rodrigo. Dejá de pedir amarilla, dejá de joder".

La respuesta que brindó De Paul está dentro de los parámetros del juego de trash talk que suele mostrar cuando se pone la celeste y blanca. "Cerrá el culo vos, que te rajaron de Racing de una patada en el culo", cuestionó el mediocampista. "Mirá que para que te echen hay que tener la valentía de ir al club y dar la cara como hice yo", contestó su ex compañero. Entonces fue que llegó la tan fatídica frase de "yo a Racing voy cuando quiero, y si no lo compro".

"Si vos vas cuando quieras, entonces sos un cagón que no fuiste ahora a ganar la Copa Libertadores y con 30 años decidiste venirte de vacaciones a Miami", respondió un nada intimidado Moralez, quien demostró que no se iba a quedar de brazos cruzados ante la provocación de su rival.

El momento de la pelea entre Lionel Messi y Rodrigo de Paul contra el argentino Maxi Moralez.

A esta altura el cruce entre ambos estaba claramente picado al punto de que Messi decidió meterse en defensa de su amigo. "Vos a mi y a él nos tenes que respetar, nos tenes que respetar", repitió el 10 del Inter de Miami. "Ah, disculpame. Yo pensé que él era mamadera tuyo, no que vos eras el mamadera de él", rechazó Moralez, ya inmerso por completo en la pelea y sin importarle que quien estaba enfrente era el mejor del mundo.

"Ahora te espero en el vestuario", prometió un Messi muy enojado, de acuerdo a lo que se pudo ver en las imágenes que se multiplicaron. Esto no generó ningún tipo de preocupación en el jugador del NY City. "¿Qué te pensas que nací en Nueva York? Ahora voy a la puerta del vestuario. Obvio. ¿Quién sos?", arremetió.

La discusión ya había sido viral sin que se supiera el contenido de lo dicho por los protagonistas. A la luz de estos hechos, el planteo de Moralez fue similar al de muchos hinchas de Racing, incluido su entrenador Gustavo Costas, quien unos días atrás también se refirió a una potencial vuelta de las estrellas racinguistas De Paul y Lautaro Martínez. "Les dije que tienen que venir y que no se hagan los boludos", confesó el DT.