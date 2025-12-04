Tan Biónica anuncia la mejor noticia para terminar el año después de agotar dos Vélez

La música argentina está viviendo un momento histórico Es que Tan Biónica volvió a revolucionar la escena y ahora no deja de sorprender. Luego de agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez, programados para el 27 y 28 de marzo, el fandom recibió la noticia que tanto esperaban: ¡hay una tercera y última fecha!

Hace unas pocas horas, se anunció lo que todos esperaban: el 29 de marzo será otra noche mágica en la que se mezclarán la nostalgia, la energía y por supuesto los himnos de siempre.

Tan Biónica

La banda liderada por Chano Moreno Charpentier atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Tras su reencuentro en 2023, lograron convocar a más de medio millón de personas en su gira internacional La Última Noche Mágica, con presentaciones sold out en estadios icónicos como River Plate y Movistar Arena, además de escenarios internacionales.

Por si fuera poco, Tan Biónica lanzó recientemente El Regreso, su primer álbum tras diez años sin publicar material nuevo. Con diez canciones inéditas y colaboraciones de lujo junto a artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, este disco ya está rompiendo récords. Canciones como Tus Cosas y Boquitas Pintadas que se convirtieron en éxitos instantáneos, posicionándose en los primeros lugares de las listas nacionales e internacionales.

Tan Biónica agrega un Vélez

Las entradas para esta última fecha estarán disponibles desde el jueves 4 de diciembre a las 14 hs en EnigmaTickets.com. Con opciones de pago accesibles, incluyendo cuotas sin interés, nadie tiene excusa para perderse este espectáculo único y renovado de Tan Biónica.