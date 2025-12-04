Tan Biónica anuncia la mejor noticia para terminar el año después de agotar dos Vélez

04 Diciembre de 2025 16:53
La música argentina está viviendo un momento histórico Es que Tan Biónica volvió a revolucionar la escena y ahora no deja de sorprender. Luego de agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez, programados para el 27 y 28 de marzo, el fandom recibió la noticia que tanto esperaban: ¡hay una tercera y última fecha!
Hace unas pocas horas, se anunció lo que todos esperaban: el 29 de marzo será otra noche mágica en la que se mezclarán la nostalgia, la energía y por supuesto los himnos de siempre.
La banda liderada por Chano Moreno Charpentier atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Tras su reencuentro en 2023, lograron convocar a más de medio millón de personas en su gira internacional La Última Noche Mágica, con presentaciones sold out en estadios icónicos como River Plate y Movistar Arena, además de escenarios internacionales.
Por si fuera poco, Tan Biónica lanzó recientemente El Regreso, su primer álbum tras diez años sin publicar material nuevo. Con diez canciones inéditas y colaboraciones de lujo junto a artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, este disco ya está rompiendo récords. Canciones como Tus Cosas y Boquitas Pintadas que se convirtieron en éxitos instantáneos, posicionándose en los primeros lugares de las listas nacionales e internacionales.
Las entradas para esta última fecha estarán disponibles desde el jueves 4 de diciembre a las 14 hs en EnigmaTickets.com. Con opciones de pago accesibles, incluyendo cuotas sin interés, nadie tiene excusa para perderse este espectáculo único y renovado de Tan Biónica.