Flor Jazmín Peña rompió el silencio tras el escándalo en la gala de Gente: no se salvó nadie

La gala de Gente para hacer la tapa de los Personajes del Año generó gran polémica por una noche marcada por celos y supuestas provocaciones. Yanina Latorre contó que una mujer coqueteó a Nico Occhiato y su novia se habría puesto celosa. En este contexto, Flor Jazmín Peña rompió el silencio.

Lo que comenzó como un chiste termin3ó explotando el día siguiente, cuando Mariana Brey señaló que la involucrada sería Julieta Poggio, quien rápidamente lo negó. Luego circularon los nombres de Laurita Fernández y Wanda Nara.

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato en la gala de Gente

En este marco, Peña se comunicó con Desayuno Americano y aclaró la situación: "Solo hice un chiste en la historia de Yanina, en un contexto diferente y cagándome de la risa con todos. Sin nombrar a nadie, sin acusar a nadie", comenzó quitando peso al conflicto. Luego habló de las famosas señaladas de "bebotear" a Occhiato: "Hoy (3 de diciembre) me levanté y vi que Juli Poggi había llorado . Entonces lo primero que hice fue escribirle para decirle que nada tenía que ver. Aparte, nosotras tenemos la mejor onda".

Según contaron en LAM, la Bad Bitch habría saludado un poco seductora al conductor e incluso le habría tocado la pierna en el momento de la foto. Sin embargo, la Flor Jazmín Peña no quiso enfrentarse a su colega y dejó claro que no existen problemas: "Con Wanda no nos conocemos y no me la crucé. Ella estaba más adelante".

El rumor de que habría sido Laurita Fernández se intensificó al recordar que Occhiato y la bailarina tuvieron algo en la época de Combate. En este contexto, la influencer no se mostró con la misma amabilidad que con Wanda: "Con Laurita, lo mismo, casi ni la crucé. Nos saludamos, la mejor... Vino a Luzu la semana pasada", expuso.

Mientras las versiones se multiplicaban, Flor decidió enfocarse en otro gran momento personal y profesional: el Movistar Arena que protagonizarán junto al equipo de Nadie Dice Nada. En una historia que subió a Instagram, se la ve pensativa y con un rayo de luz que cruza su rostro, mientras comparte su entusiasmo: "Estamos sacando un Movistar Arena con quince días de antelación bánquennos en esta churris delirio es total y la ilusión de compartir ese escenario increíble con tanta gente que quiero y admiro también".

Wanda Nara en la gala de la revista Gente

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que apareció debajo de la imagen: un comentario abiertamente violento que decía: "Esquizofrénica de mierda". De hecho en X varios usuarios cuestionaron que Flor Jazmín Peña continúe con su contenido sin aclarar la situación.