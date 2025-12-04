Big Bang! News
Más
Política
Enfrentados

Kicillof celebró la Ley de Financiamiento y garantizó que seguirá "actuando como escudo de una sociedad agredida"

El gobernador se expresó en redes sociales tras la votación exitosa de la madrugada.

04 Diciembre de 2025 16:12
Axel Kicillof se mostró en la vereda de enfrente del gobierno nacional de La Libertad Avanza y Javier Milei
Axel Kicillof se mostró en la vereda de enfrente del gobierno nacional de La Libertad Avanza y Javier Milei

Luego de una noche en la que el Gobierno bonaerense logró la Ley de Financiamiento, y tras una negociación en la que todos los sectores opositores se fueron recompensados, el gobernador Axel Kicillof celebró el logro en la Legislatura y cuestionó al presidente Javier Milei por haberse opuesto de forma explícita a la medida que le permitirá al oficialismo provincial endeudarse por hasta 3.685 millones de dólares.

"La Legislatura bonaerense aprobó esta madrugada la Ley de Financiamiento con una mayoría de 2/3 de los legisladores. Quedan así convertidos en ley los tres proyectos enviados por el Ejecutivo, herramientas indispensables para seguir funcionando en este contexto de emergencia", aseguró el mandatario provincial en su cuenta de X.

El gobernador Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por haberse opuesto a la Ley de Financiamiento.
El gobernador Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por haberse opuesto a la Ley de Financiamiento

Según aclaró Kicillof, a partir el dinero que se consiga a partir de la aprobación "la Provincia podrá cumplir con los vencimientos de la deuda generada por el gobierno de María Eugenia Vidal sin que se vean comprometidos los recursos para salud, educación, seguridad, obras y demás necesidades de las y los bonaerenses".

De cara a su enfrentamiento directo con el Gobierno nacional, desde donde lo dejaron afuera de muchas iniciativas, el gobernador remarcó la posición anti bonaerense de la gestión libertaria. "La ley salió adelante contra la voluntad explícita del presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política", acusó.

El FMI vuelve a presionar mientras el Gobierno celebra: reservas en rojo, metas incumplidas y un ajuste que no alcanza
Lee también

Un modelo condicionado El FMI vuelve a presionar mientras el Gobierno celebra: reservas en rojo, metas incumplidas y un ajuste que no alcanza

La Legislatura bonaerense votó el endeudamiento.
La Legislatura bonaerense votó la Ley de Financiamiento

En ese sentido, remarcó que "la aprobación no cambia el cuadro general", ya que enfrentan "una verdadera emergencia, producto de la política económica de Milei. Cierran empresas, se destruyen puestos de trabajo, cae la industria y se derrumba la construcción. Esa es la cara real, innegable y dolorosa del supuesto 'éxito macroeconómico' que algunos celebran mientras se deteriora la vida cotidiana de las mayorías y se profundiza la desigualdad", explicó.

En su posteo, Axel Kicillof afirmó que por esos motivos seguirán "exigiendo al Gobierno nacional lo que le corresponde a la Provincia". "Vamos a seguir actuando como escudo de una sociedad agredida y, fundamentalmente, vamos a seguir construyendo una alternativa a este modelo de exclusión y entrega", prometió.

Alberto Baños renunció a la secretaría de DDHH tras negar ante la ONU los 30 mil desaparecidos
Lee también

Nunca más Alberto Baños renunció a la secretaría de DDHH tras negar ante la ONU los 30 mil desaparecidos

axel kicillof Javier Milei Ley de Financiamiento

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10