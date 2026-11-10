Ni el Papa logró unir a Milei y Villarruel: insólito cruce por la invitación a la misa del papa

Ni siquiera el mensaje de unidad del papa León XIV logró ponerle una tregua a la interna del Gobierno. Mientras el Sumo Pontífice convocaba a dejar de lado las diferencias durante la multitudinaria misa del lunes en el Monumento de los Españoles, Victoria Villarruel volvió a quedar en el centro de la polémica por su ausencia en la ceremonia. La vicepresidenta aseguró que no había recibido el código QR necesario para ingresar, pero desde la Casa Rosada salieron a desmentirla con pruebas y expusieron una nueva grieta en la relación con Javier Milei.

La celebración religiosa reunió a gran parte de la mesa política del Presidente y a numerosas figuras del espectáculo. Sin embargo, la gran ausente fue la titular del Senado, cuya relación con el mandatario atraviesa una profunda crisis política que parece no tener retorno.

Ni siquiera el mensaje de unidad del papa León XIV logró ponerle una tregua a la interna del Gobierno

La controversia estalló cuando un usuario de X (ex Twitter) le preguntó directamente a Villarruel por qué no había participado de la misa. Lejos de esquivar la consulta, la funcionaria respondió con una explicación que rápidamente generó repercusiones: "Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad".

Sus palabras dejaron entrever que no había podido asistir por una cuestión organizativa, pero la versión cayó pésimo en el entorno presidencial, donde decidieron salir al cruce y exhibir documentación para contradecirla.

Lo llamativo es que Villarruel sí había participado el domingo del encuentro encabezado por León XIV en el Palacio Libertad, donde protagonizó un momento particular cuando el propio Pontífice se acercó especialmente a saludarla antes de retirarse. Sin embargo, al día siguiente no estuvo presente en la misa celebrada en Palermo.

Villarruel denunció que no fue invitada a la misa del papa León XIV

La explicación de la vicepresidenta no pasó inadvertida en Balcarce 50. Por el contrario, desde el Gobierno decidieron responder con información concreta para demostrar que Villarruel había sido invitada formalmente y que su equipo conocía los requisitos de ingreso.

Según indicaron fuentes oficiales, la invitación destinada a la titular del Senado fue enviada el pasado 4 de noviembre, varios días antes de la ceremonia religiosa en el Monumento de los Españoles.

Pero eso no fue todo. Desde el Ejecutivo también aseguraron que integrantes del equipo de ceremonial de Nación mantuvieron reuniones con colaboradores de Villarruel para explicarles cómo funcionarían los accesos, los controles de seguridad y las distintas cuestiones organizativas vinculadas con las actividades del Papa.

Villarruel saludó al papa León XIV el día domingo

Como si faltara algo para profundizar la polémica, desde la Casa Rosada fueron todavía más contundentes: "Asimismo, también le llegó el famoso QR a su secretaria", expresaron para desmentir públicamente la versión de la vicepresidenta.

Además, desde el oficialismo difundieron un correo electrónico dirigido a Villarruel en el que figuraba la invitación a la misa, junto con las indicaciones correspondientes para asistir al evento, incluido el código de vestimenta.

De esta manera, quedaron enfrentadas dos versiones completamente opuestas. Por un lado, la vicepresidenta sostuvo que nunca recibió el QR necesario para atravesar los controles de seguridad. Por el otro, el Gobierno aseguró que el código había sido enviado a su secretaria y que su equipo contaba con toda la información necesaria.

El gobierno difundió la invitación a Villarruel a la misa

Ni el Papa logró unir a Milei y Villarruel

El episodio sumó un nuevo capítulo a la guerra política que mantienen Javier Milei y Victoria Villarruel, una disputa que dejó de limitarse a las diferencias internas y que ahora también se trasladó a uno de los acontecimientos religiosos más importantes del país.

La contradicción no pasó inadvertida: mientras León XIV transmitía un mensaje de unidad y llamaba a superar las divisiones, el Presidente y su vicepresidenta volvieron a quedar enfrentados públicamente. La ausencia de Villarruel, su explicación en redes sociales y la posterior respuesta de la Casa Rosada terminaron por opacar cualquier posibilidad de acercamiento entre ambos.