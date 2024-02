CFK habló y le llovieron las críticas del Gobierno: "Tenga la dignidad de permanecer callada"

A las 7 en punto de la mañana del Día de los Enamorados de 2024, Cristina Fernández de Kirchner publicó un documento de trabajo titulado "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación". Comparando la historia detrás de la toma de deuda del país, la ex vicepresidenta llegó hasta el gobierno de Javier Milei y analizó las medidas económicas y de ajuste del líder de La Libertad Avanza (LLA) llevadas adelante en los primeros dos meses de su gestión.

Cristina Fernández de Kirchner

Sobre ese punto, Fernández de Kirchner fue contundente: "El nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado".

En el documento, critica fuertemente al actual ministro de Economía Luis "Toto" Caputo a quien define como quien contrajo la mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri, que CFK definió como de carácter neoliberal.

Primeras reacciones en Las Fuerzas del Cielo

La primerísima fue del ministro del Interior, Guillermo Francos, que estuvo en el ojo de la tormenta negociando la aprobación de la "Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" que, finalmente, dejó de tratarse en el Congreso después de que Milei -desde Israel- diera la orden de que vuelva a comisiones.

Después de 10 días ausencia en el país, ya que viajó con el Presidente en la gira por Israel e Italia, Francos no dudó en expresar su opinión cuando le preguntaron sobre el documento de la ex vicepresidenta: "Hoy he visto con cierta sorpresa las declaraciones de la ex presidente y vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner", dijo.

Y agregó: "Donde pareciera que ella nace a la política ahora para hacer un cuestionamiento y no se hace cargo ni responsable de los 20 años que lleva el kirchnerismo prácticamente en el poder en la Argentina, sacando los 4 años del presidente (Mauricio) Macri".

Guillermo Francos

Por otra parte, el ministro del Interior expresó: "Llama la atención porque esta falta de autocrítica de responsabilidad cívica, ya no digo ni siquiera política, de hacerse cargo del desastre en que han sumido a la Argentina y tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada". Enojadísimo y sin poder dejar de lado sus emociones, Francos continuó: "La verdad que indigna y creo que en general a la gran mayoría de los argentinos les pasa exactamente lo mismo".

Javier Milei

Francos también refirió a la definición de Cristina sobre Milei como "un showman-economista en la Rosada": "Ahora resulta que Milei es una creación de los medios, realmente increíble" y, siguiendo con esta línea, apuntó: "Yo diría que al contrario, Milei es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que ha sumido a nuestro país en una situación de pobreza, inflación, destrucción casi masiva de la organización del Estado, de la organización pública de las instituciones, de la política. Y así y todo se siente con derecho de expresar su opinión y su crítica sin dar más que dos meses al presidente Milei para que lleve adelante su Gobierno y haber puesto todos los palos en la rueda para que no pueda gobernar, pese a que decía que iba a dar tiempo". Para terminar, fue contundente: "La historia juzgará".

Caputo también cruzó a Cristina: "Tenga la dignidad de permanecer callada"

En el documento, Cristina expuso a Luis Caputo. Es por eso tal vez, que el ministro de Economía neoliberal expresó en su cuenta de X (antes Twitter): "Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal".

Luis Caputo

El hermanito Caputo añadió: "Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus doce años de gobierno. Ocho como presidente y 4 como vicepresidente" y, llevando agua a su molino, explicó: "Mauricio Macri logró reducir ese déficit durante su mandato y Javier Milei directamente lo eliminó en un mes".

Caputo fue contundente con un punto: "Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas" y la mandó a callar: "La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina".

Patricia Bullrich la trató de "criminal"

El descargo de Bullrich contra Cristina Kirchner

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también acudió a sus redes sociales para responderle a Cristina. "No puede con su genio. Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo. No importa. Vamos a arreglar este desastre, incluso con ustedes molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio", dijo la funcionaria y cerró: "Los argentinos de bien tienen muy en claro que usted no tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este gobierno. Lo único que usted debería pedir son disculpas".