Bullrich palpita las elecciones en el PRO y cargó contra Rodríguez Larreta: "Tiene una obsesión con el consenso"

Mientras que se espera que en marzo se lleven a cabo las elecciones internas en el PRO. la actual presidenta del partido, Patricia Bullrich, volvió a cargar contra Horacio Rodríguez Larreta, ratificó su decisión de haber apostado por el "proceso de cambio" que propuso el presidente Javier Milei y resaltó que el sector de Juntos por el Cambio (JxC) que "no quería" avanzar en esa dirección perdió en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año pasado.

Patricia Bullrich.

La actual ministra de Seguridad ya avisó que no buscará un nuevo mandato y son muchos los funcionarios que advierten que el ex presidente Mauricio Macri busca consenso para suceder a su aliada política y liderar la unidad a partir del mes que viene. En medio de ese contexto, Bullrich criticó a su ex rival en la interna de JxC y lo acusó de tener una "obsesión con el consenso". "Horacio "(Larreta) tiene una obsesión con el consenso", dijo en diálogo con LN+.

La ministra se refirió a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que volvió a foja cero tras la interrupción del tratamiento por parte del oficialismo con la intención de que vuelva a ser tratado en comisiones, y destacó que "hubo una decisión de apoyar y de otros diputados de desarmar la ley". En ese sentido, dijo que "hay una lucha" entre "los que quieren el cambio" y "los que quieren la continuidad", y sostuvo que el "sector de JxC que no quería el cambio perdió".

Mauricio y Jorge Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

Fue entonces que cuestionó la postura de Larreta, quien celebró que no haya triunfado las intenciones de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Baja, y aseguró que "hubo una discusión de una ley en donde el consenso decía 'Dejamela como está'". "Los matices te llevan a que el cambio te lleva a cero", manifestó y señaló que "lo que hay es la lucha entre un cambio concreto y contundente para cambiar las bases y un sector que se niega con paros, violencia, que impide que se voten leyes".

Para Bullrich "hay una crisis estructural con una clase política que se niega al cambio" y criticó además al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, a quien le reprochó pertenecer al "sector de la transacción" que "quiere todo para su provincia pero nada para la Nación". Por otro lado, la funcionaria anticipó que está trabajando para enviar al Congreso una ley "antimafia" para "acabar con el crimen organizado" basada en la experiencia de El Salvador, Italia y Estados Unidos.





Ley Bases

Según explicó, enviará "una ley para cambiar el sentido de la asociación ilícita: quien comete un crimen y es parte de una asociación ilícita, todo el grupo será acusado de ese crimen". "Esto es lo que permitirá acabar con el crimen organizado, como lo hizo El Salvador, Italia y Estados Unidos con la Ley Rico", concluyó.