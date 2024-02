Y pero Guzmán, y pero Alberto...: CFK cruzó la política económica de Milei a dos meses de su asunción

Cristina Fernández de Kirchner eligió el Día de los Enamorados para publicar un documento de 33 páginas para analizar la realidad económica. Pero, muy fiel a su estilo, lo hizo a través de la historia económica del país llamado "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación". El principio del escrito, tiene como cabecera una frase de Juan Bautista Alberdi, uno de los autores que más menciona el presidente Javier Milei y retrata su posicionamiento en cuanto a contraer deuda externa: "Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno".

Tweet de Cristina Fernández de Kirchner

En el documento, Fernández de Kirchner explica que las páginas no tienen como objetivo hacer una simple historicidad, sino explicar por qué Argentina fue devastada con políticas neoliberales: "Siempre ha significado un excelente plan de negocios para algunos pocos". Sobre este punto, también advierte: "Cada ciclo neoliberal terminó cristalizando una formidable transferencia de ingresos de todos los argentinos a los grupos más concentrados de la economía"

Adelantándose a los grupos de medios de comunicación, Cristina ya advirtió: "El presente documento de trabajo no pretende desconocer la legitimidad de la que está investido el presidente Javier Milei en virtud del 56% de los votos obtenidos en el balotaje".

Javier Milei y su motosierra

Para quienes piden "autocrítica en el kirchnerismo", la ex vicepresidenta admite que el gobierno de Alberto Fernández no fue suficiente para estabilizar la economía ni el contexto político-social: "Sería intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral por parte del gobierno del Frente de Todos que, como dijimos, no pudo o no supo desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda".

En el documento, la dirigenta bucea por las que ella considera las "tres grandes crisis de deuda" y las tipifica claramente, empezando por la del gobierno de facto que endeudó el país: "Entre 1976 y 1983 el índice de inflación acumulado fue de más de 1.700%, alcanzando el 433,7% anual en 1983".

Alberto Fernández

Luego, habla sobre la deuda que se cocinó en el período comprendido entre 1989 y 2001 con el gobierno de Carlos Saúl Menem, en donde la hiperinflación se disparó en un porcentaje anual del 1.343,9% y que para solucionarlo tomaron el segundo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También describe el proceso de "desnacionalización de YPF", la "Ley Banelco", el "corralito" y la crisis del 2001.

Además, retrata el tercer período de deuda que fue tomada en 2016 con el gobierno de Mauricio Macri a la cabeza y nombra a Luis "Toto" Caputo, que contrajo una deuda de 45.000 millones de dólares; a esta jugarreta la definió como "una monumental estafa", considerando que el del FMI "era el préstamo más grande de toda la historia del FMI, equivalente al 60% de su capacidad prestable".

Luis "Toto" Caputo.

Sobre ese punto, volvió y apuntó al poder judicial que, según ella está cooptado por el macrismo: "Ni uno solo de esos 45.000 millones de dólares quedaron en la Argentina, sin embargo no se conoce que el Poder Judicial haya procesado a ningún funcionario involucrado en esa operación".

Lo más importante del documento de CFK

Sobre Javier Milei : lo definió como "un showman-economista en la Rosada". Consideró que "no fue solo el voto antiperonista el que hizo presidente a Javier Milei" y agregó: "Resulta insoslayable señalar el rol que los medios de comunicación y su reproducción en las redes sociales tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral. El actual Presidente se hizo conocido como panelista de televisión y algunas otras excentricidades".

Federico Sturzenegger

Sobre el DNU 70/2023 : lo definió como "un paquete de modificaciones del sistema legal argentino a medida de los principales grupos empresarios y lo que es más grave aún, una reforma encubierta de la Constitución Nacional".

Javier y Karina Milei

Sobre el futuro del gobierno libertario : "Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado". Y agrega: "Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico".

La manifestación de jubilados frente al Congreso por la Ley Ómnibus

Sobre la relación entre Milei e Israel : generó conciencia sobre las contradicciones del líder de La Libertad Avanza, "El Presidente se declara un admirador incondicional de la República de Israel pero, sin embargo, sostiene que el Estado aplasta a la gente y exalta al individualismo como el único camino para el ejercicio de la libertad". Como un llamado de atención, alega: "Debería aprovechar su estadía en ese país para leer al poeta Shaul Tchernijovski , quien escribió que 'El hombre no es más que un pequeño tramo de su tierra, el hombre no es sino la forma de su patria'; y comprender también, que la República de Israel fue creada a partir de la construcción de un Estado fuerte, presente y eficiente. Si visita un Kibutz (experiencia socialista típica de las que el Presidente califica como "colectivismo zurdo") se podrá enterar que la propiedad de la tierra siempre es del Estado y que este sólo la alquila por un plazo máximo de 90 años. Por eso esperamos que la visita, además de reconfortarlo espiritualmente, haya sido de aprendizaje para revisar algunos conceptos más cercanos al dogma que a la razón".

Javier Milei y Mauricio Macri