CFK, recargada: punto por punto, la respuesta a la "clase magistral" que le dedicó Milei

Sigue la pulseada entre Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei. Después del lapidario informe de ocho carillas con el que la ex presidenta cruzó las políticas sociales y económicas del Gobierno, del cruce twittero con el presidente y la "clase magistral" con la que Milei intentó explicar su gestión; CFK brinda ahora su clase magistral desde la Universidad Nacional del Oeste, bajo el título: "Sigue siendo la economía, estúpido".

A continuación, los ejes centrales de la charla de CFK

Universidades y presupuesto universitario

"Quiero mandar un saludo a los senadores y senadoras que anoche dieron sanción a la ley de financiamiento educativo".

"Cuando algunos mediocres han cirticado las universidades del Conrubano bonaerense es porque siempre han visto a las universidades desde el espejo retrovisor y no han comprendido las realidades. Fue lo que permitió a muchas personas poder ser el primer universitario en la familia".

"La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, me pidió el proyecto de universidades nacionales que habíamos llevado adelante para llevarlo adelante también".

El déficit fiscal, en su justa medida y el recuerdo del lock out patronal por la Resolución 125

"Allá por febrero ya advertíamos que ese no era el problema, que el problema era la economía bimonetaria, la escasez de dólares y que cuando además la Argentina está endeudada en dólares, como está endeudada desde la gestión del macrismo y el retorno del Fondo Monetario Internacional, todo esto se iba a agravar".

"No significa que uno tenga como bandera el déficit fiscal o piense que es lo mejor que le puede pasar a un país. No, no es lo mejor".

"Cuando llegamos al gobierno el 10 de diciembre del 2007, había 45.600 millones de dólares en el Banco Central. Pusimos 6.500 millones de dólares más, en medio de dos crisis monumentales".

"El vicepresidente (por Julio Cobos), además, votando en contra. Esto también provocó deslizamientos en los bloques parlamentarios".

"Yo no sé si ustedes recuerdan esos 4 meses desde marzo hasta julio, cuando mi vicepresidente... Dios mío, yo una pinturita. Fue un lock out patronal francamente destituyente".

Camión que se atrevía a salir a la ruta con los granos, lo daban vuelta"

"A los meses ya no tuvimos un problema en el país, tuvimos un problema en el mundo. Se cayó el mundo. Crisis Lehman Brothers, Tasa Subprime, una crisis que solamente tiene como antecedente la depresión del año 30".

"Se cayó el mundo. Crisis Lehman Brothers, Taza Suprime, una crisis que solamente tiene como antecedente la depresión del año 30, la gran crisis del 30, el gran crack del 30. La pudimos superar también. Ese año 2008 también crecimos y completamos un ciclo del 2003 al 2008 de superávit fiscal con crecimiento e inclusión social. Esa es la virtud, porque que se mueran todos de hambre y agote sobre la plata es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado también".

El corralito lo pagaron los giles de los peronistas, nosotros"

"Largue la Escuela austríaca": el otro diagnóstico sobre la inflación

"La inflación, que era, como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario. Mire, presidente, largue a Friedman. Largue la escuela austríaca, case el manual argentino y, por favor, siéntese a administrar el país".

"No se trata de lograr, como se está rumoreando, que le habiliten el tramo de préstamo de los 10.000 millones de dólares que no usamos para pagar deuda, porque estaríamos en lo mismo".

La reversión histórica de Milei y sus falsos datos

"Milei ha creado una imagen de un paraíso perdido y es la de la Argentina de hace 100 años, como primera potencia mundial, que no resiste a la más mínima historia comparada".

¿Por qué te crees que vino el peronismo, hermano? A ver si los gorilas en este país se avivan un poco alguna vez"

"Si la educación argentina hubiera llegado a todos los rincones en historia, estas cosas no nos estarían pasando. No podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron".

La respuesta directa de CFK a la "clase magistral" que le dedicó Milei

"Milei habla de rezago de la inflación, que tiene un rezago de 18 a 24 meses. Le disculpo, pero él no tiene un plan de estabilización"

¿Desde cuándo tenemos que tener dólares en el Banco Central para pagar la deuda?"

"Y ahí hace un giro y dice, 'pero yo no tengo nada que ver con la deuda'. ¿De dónde salió la deuda? No nació de un repollo. Y usted lo sabe".

Críticas a la CGT

"La Asignación Familiar o la Asignación Universal por Hijo es muy distributiva, porque es por niño, es por hijo, es una de las políticas más distributivas. Espero que eso pueda ser planteado por la CGT".

"Aunque conservamos la tasa de sindicalización más alta de Latinoamérica, ha surgido un mundo informal. En los años 80, el sector informal era mínimo; no existía el monotributo, eso fue un invento de Cavallo y de Menem".

No podemos hacer como la avestruz, meter la cabeza en el hoyo"

"Poder articular pensamiento, palabra y acción con las nuevas demandas, hay nuevas demandas. Fíjense, ¿qué fue el peronismo? Hacerse cargo de las nuevas demandas que había ya por el 45. No podemos quedar atados solamente a esas demandas del 45. El mundo cambió y tenemos nuevas demandas y nadie se tiene que sentir ofendido, al contrario, hay que sentarse en la mesa a cranear cómo hacemos para volver a representar al conjunto de los trabajadores de la República Argentina".

La clase media y el plan de Milei para que se despojen de todos sus canutos en dólares

"Él sueña con una monetización... escupiendo los dólares que tienen ahorrados para pagar las expensas, el seguro del auto, la cuota de las escuelas, las prepagas; en fin, sostener el nivel de vida".

Como no consiguió los dólares para la dolarización que había prometido, ya no dice dolarización, sino competencia de monedas"

Milei y su obsesión fálica y con la pedofilia

"Ver a un presidente recurrir todo el tiempo a expresiones como 'niños envaselinados', un gesto que no se sabe si es ornalismo o fálico, es preocupante. Los niños prestan atención a esas cosas, es inaceptable".

"No pueden ser palabras que un presidente pronuncie. La palabra de un presidente tiene que ser sanadora, no violenta".

Por último, la ex presidenta se refirió a los radicales que le permitieron a Milei vetar la mejora a los jubilados. "Esos cinco radicales que se dieron vuelta claramente porque les compraron el voto, lisa y llanamente y literalmente, pegaron a Milei con en la casta también. Pegaron a Milei en la casta que él hablaba, en la casta por la cual pudo joder a los jubilados, esa es la verdad de la milanesa".