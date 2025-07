"La Locomotora" Oliveras pasó la primera noche estable tras su ACV pero aseguran que su situación "es crítica"

La ex boxeadora e influencer Alejandra "La Locomotora" Oliveras pasó su primera noche estable tras sufrir un ACV qué la dejó internada en la terapia intensiva del hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe con un "síndrome confusional", en una situación que los médicos describen como "crítica" y en la que advierten que las próximas 48 horas serán determinantes.

"La paciente se encuentra cursando el primer día de internación en unidad de terapia intensiva por un cuadro de un ACV isquémico. Se encuentra estable, continúa con su foco motor, continúa vigil, y sin demasiados cambios desde lo hemodinámico", señaló el director del centro de salud, Bruno Moroni, en un comunicado que el nosocomio emitió durante la mañana de este martes.

Alejandra "La Locomotora" Oliveras.

Según el informe, las próximas 48 horas serán fundamentales para la recuperación de la pugilista de 47 años, que sufrió este accidente el mismo día en el cual debía asumir como convencional constituyente de la provincia. "No ha evolucionado, pero ella está vigil, con comunicación y entendiendo órdenes básicas. No se encuentra en asistencia mecánica respiratoria, pero lo más importante son los cambios que se van produciendo en este periodo", explicó Moroni. El médico detalló que el origen del ACV fue "una obstrucción al nivel de la arteria". "Al no permitir la llegada del flujo sanguíneo a esa parte del cerebro, se produce la isquemia y los consecuentes estadios posteriores", añadió. A su vez, afirmó que es "apresurado" hablar de secuelas, porque todavía está en horas determinantes para su evolución.

Alejandra "Locomotora" Oliveras

De acuerdo al relato que brindó el armador político Ariel Sclafani a Teleshow, la figura sufrió un episodio en el que se vio desorientada y la llevaron de urgencia al dispensario Santo Tomé, en donde le hicieron las primeras atenciones primarias, previas a su traslado al hospital provincial. "Le estamos pidiendo a Dios que la ilumine en este momento", reconoció el compañero de Oliveras, quien remarcó que el cuadro de "La Locomotora" es "muy delicado" y que eso los tiene "muy amargados" en el Frente de la Esperanza que integran y por el cual ingresaron tres convencionales constituyentes en esta elección.

Alejandra "La Locomotora" Oliveras junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El salto a la gestión de la ex boxeadora llegó de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien la integró en el área de Seguridad en Eventos Deportivos. Aunque antes había sido candidata a diputada nacional en 2021. Las tres bancas de su espacio son fundamentales para la voluntad de reforma del gobernador Maximiliano Pullaro.