Claudio se queja, pero cobra: Swiss Medical recibió $1.500 millones en promedio por mes del Fondo Solidario

En febrero de este año Claudio Belocopitt, Swiss Medical y uno de los grandes beneficiarios del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que implementó el presidente Javier Milei en diciembre del año pasado y que permitió la liberación de las cuotas de las prepagas, se manifestó públicamente disconforme con el aporte del 20% que deben realizar las empresas de salud al Fondo Solidario de Redistribución en el marco de la desregulación planteada por el gobierno libertario.

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical

El magnate, que también es uno de los tres principales accionistas del canal América, había señalado que el "fondo que no funciona y ahora lo van a hacer mucho más grande". "No es que nos quejamos, pero hablamos de un fondo de muchísima plata. En el sistema de derivación o triangulación de aportes está el 70% de los afiliados de la medicina prepaga. Son muy pocos los directos. Por lo tanto, ya veníamos aportando al Fondo Solidario de Redistribución" afirmaba Belocopitt.

El Fondo Solidario de Redistribución a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud, fue creado en 1980 y tiene como objetivo reintegrar el dinero a las obras sociales en el caso de tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR), además de subsidiar a las obras sociales con menos recursos para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que fija el Ministerio de Salud.

Las obras sociales se financian con los aportes de los trabajadores -cerca del 3% de sus sueldos- y de los empleadores, que aportan otro 5% aproximadamente. Del aporte de cada afiliado, las obras sociales tenían que destinar 15% (si son sindicales) o 20% (si son de personal de administración o asociaciones empresariales) al Fondo Solidario de Redistribución. Pero el Decreto 170/2024 igualó las condiciones de las obras sociales y las prepagas, integrando a estas últimas al marco regulatorio de la Ley 23.660.

Swiss Medical adeuda una millonaria suma al Estado

A partir de este cambio, los usuarios tienen la potestad de elegir libremente entre obras sociales y prepagas al ingresar a un nuevo empleo, sin permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad. Pero para el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), el fondo "tiene problemas económicos y de funcionamiento". "La plata en ese fondo no alcanza y cuando uno quiere pedir los reintegros, no los recupera nunca o se hace a destiempo", manifestó el empresario.

Además, consideró "una barbaridad" que el 20% de las cuotas de los afiliados se deriven al mismo. "Va a contramano de lo que el Gobierno viene explicando todos los días de desarmar las cajas negras, de no querer que la política intervenga en la economía de los privados. En los papeles, el fondo sería fantástico, pero no funciona. Vamos a un fondo más grande que no funciona", agregó y pidió "un mecanismo claro y transparente" que "podría ser en base a primas de reaseguro con compañías".

Estos dichos de Belocopitt, hechos semanas atrás a Urbana Play, llaman la atención por una sola razón: Swiss Medical recibió durante los últimos meses un promedio de 1.540 millones de pesos mensuales del fondo solidario de redistribución. "Belocopitt fue muy crítico del fondo solidario de redistribución, dijo que era un nuevo impuesto y que no funcionaba. Pero recibió esa importante suma en promedio los últimos meses para decir que el fondo no funciona", le advirtieron a BigBang .

Además, advirtieron que el Fondo Solidario de Redistribución crecerá entre 10 mil y 20 mil millones de pesos y que este aumento que salió para las prepagas y por el cual Belocopitt se queja abiertamente, "significa que van a acudir a un fondo más robusto que ni siquiera pierde porque queda en el sistema". Por otra parte, llama la atención los reclamos del empresario de América TV y su inclinación por el gobierno de Milei, a quien le pidió sacar "la casta" de la gestión anterior.

Alberto y Milei durante la asunción del libertario.

Según pudo saber este sitio, dura te la pandemia y post pandemia el gobierno de Alberto Fernández hizo adelantos a actores del sistema de salud que fueron devolviendo con descuentos automáticos. "El grupo de este señor aún debe 1190 millones de pesos . Para ser justos, esta suma se viene achicando, pero todavía adeuda eso", le detallaron a este portal. De esta manera, Swiss Medical Group adeuda $1.190 millones de adelantos que le dio el gobierno anterior por la pandemia.

A partir de la modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales; la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga y la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales, Swiss Medical viene aplicando despiadados aumentos en las tarifas de sus usuarios. Para ser claros, la empresa dirigida por Belocopitt aumentó en enero un 40%; en febrero otro 27.5% y en marzo un 21.3. ¿En abril? aplicará otro 17%.