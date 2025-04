Con Adorni candidato, ¿quién será el nuevo vocero? Las opciones que le damos a Milei

"No quiero saber nada con dejar la vocería", reconocía semanas atrás Manuel Adorni en los pasillos de La Rosada. Sin embargo, la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza ejecutada por Karina Milei dejó a los libertarios sin mayores alternativas para su lista en la Ciudad y así, el fanático del Age of Empires deberá ponerse el traje de candidato y salir a caminar los barrios porteños.

Las dudas en torno a su eventual renuncia el 10 de diciembre por la incompatibilidad de cargos se instalaron con tal fuerza, que el propio Santiago Caputo se encargó de asegurar en off: "No queremos candidaturas testimoniales, eso es pura casta".

Manuel Adorni

De esta forma, el eventual desembarco de Adorni en la legislatura porteña dejará a partir de diciembre un puesto vacante en las filas libertarias. "Falta un mundo hasta diciembre", desestimaron en diálogo con BBN desde Balcarce 50. Pero, la realidad es que ya hay varios nombres que comienzan a sonar en las reuniones del triángulo de hierro.

El hermetismo es absoluto. Y es que el oficialismo se juega un pleno con la candidatura de Adorni. "Es una suerte de plesbicito de gestión", reconocen los libertarios. Si le va bien al todavía vocero, será vendido como un respaldo a la administración de Javier Milei. Sin embargo, si sufre una derrota, el vencido será el presidente.

Atentos a la importancia de los resultados en la Ciudad y el impacto que tendrá en territorio bonaerense -la madre de todas las batallas-, desde BBN quisimos tenderle una mano al Gobierno y realizamos una selección de posibles reemplazos para la vocería.

Del "Pelado" Trebucq, a Joni Viale: los candidatos para reemplazar a Adorni

Cabe recordar que la primera opción que Milei barajó para ocupar el puesto de vocero fue nada más y nada menos que Marina Calabró. La hija del Cala rechazó la propuesta y así Adorni, que ya tenía garantizado "algún lugar" en el Gabinete, hizo su desembarco triunfal en la renovada sala de prensa de La Rosada.

En la misma línea Calabró, una de las primeras opciones que podría barajar el triángulo de hierro es la periodista Mariana Brey; quien en el último año desembarcó en el mundillo del periodismo político y defiende a capa y espada al Gobierno desde su silla en el ciclo de C5N Duro de domar.

Muy cerquita a Brey se encuentra en el mismo estudio Antonio Aracre. Lo primero que deberá hacer el eventual vocero es sacarse de encima la mochila de Alberto Fernández. Y es que pocos recuerdan que fue uno de sus asesores, pese a que ahora se muestra como uno de sus mayores críticos.

Otra opción, que ya se habría barajado a fines del año pasado, es la de Esteban Trebucq; uno de los periodistas amigos que escuchan ópera los domingos en Olivos con el presidente. De hecho, la cercanía quedó más que manifiesta el año pasado cuando en el acto de Parque Lezama Milei arengó a los cinco mil presentes a insultar a los periodistas, salvo a uno.

Eduardo Feinmann, Esteban Trebucq y Nacho Ortelli

"Recuerdo en una entrevista a un gran periodista y honesto, Esteban Trebucq. Le pregunte si sabía cuál es la diferencia ente un genio y un loco...", remarcó el presidente, mientras los pocos presentes comenzaron a cantar "pelado, pelado". "Señores periodistas, escuchen cómo la gente sabe los que laburan bien y los que son unos mercenarios".

Otros posibles candidatos podrían ser Jonatan Viale, quien ya demostró que no tiene problema en ser condicionado en sus entrevistas por Santiago Caputo; Luis Majul, que su tendencia a tirarse encima de las granadas del Gobierno quedó más que expuesta en su última entrevista al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Pero, ¿se animaría La Libertad Avanza a demostrar pluralidad? En caso de hacerlo, uno de los candidatos podría ser el periodista acreditado en Casa Rosada Fabián Waldman, cuyos mano a mano con Adorni se convirtieron ya en un clásico.

Consultado por BBN sobre qué haría en caso de aceptar el puesto, Waldman explicó: "En principio, haría todo lo contrario a lo que hace Adorni. Si se va, no lo voy a extrañar; voy a tratar de seguir cubriendo mi laburo. La culpa de que tenga visibilidad es de ellos, no mía. Me la banqué, pese a que en un primer momento me dolió bastante y hoy ya no me importa. Me quedo con el agradecimiento que me hace la gente en la calle, me tiemblan las piernas cada vez que se me acercan".