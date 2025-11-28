Con una sola jugada el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano benefician a los implicados en la criptoestafa $Libra

Un fallo que ha generado indignación respecto al esquema fraudulento del criptoactivo $LIBRA fue sacado a la luz en las últimas horas y tiene la firma del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, con el aval del fiscal Eduardo Taiano, que decidieron revocar una medida cautelar que hasta entonces inmovilizaba la totalidad de bienes y activos de los principales imputados en la causa.

La resolución, que acotó las restricciones a un monto de apenas US$25.400 por un plazo de 90 días, favorece directamente al estadounidense Hayden Davis, al exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, y a los lobistas argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, además de María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, madre y hermana de este último.

Javier Milei y Hayden Davis en una nueva foto filtrada

La decisión judicial se fundamenta en los planteos de las defensas técnicas de Davis y del binomio Terrones Godoy-Novelli, quienes habían solicitado la reposición contra la medida previa que bloqueaba todos sus activos. Según los abogados, los reclamos fehacientes presentados por los inversores en el expediente ascienden a apenas US$20.000, lo cual haría desproporcionado congelar la totalidad del patrimonio de los imputados.

En el fallo, consideran que congelar todos los bienes de los es un "exceso inadmisible". Además, explicaron que la medida "implica una intromisión en la intimidad y privacidad de las personas investigadas (con la especial protección del secreto financiero, fiscal y bancario) y han derivado en medidas cautelares con grave afectación al derecho constitucionalmente protegido a la propiedad, de manera desproporcionada".

Mauricio Novelli y Javier Milei

Por su parte, el fiscal Taiano no objetó la postura presentada por las defensas y convalidó su solicitud. En su escrito, Taiano sostuvo que "teniendo en cuenta el avance de la investigación" y lo desarrollado hasta ahora en el sumario, "a los fines de recuperar el provecho del delito", no veía inconveniente en limitar las restricciones. Este aval permitió al juez Martínez de Giorgi proceder con la modificación de las medidas cautelares.

"En base a lo expuesto", señaló el magistrado en su resolución, "se habrá de hacer lugar a la reposición articulada por la defensa de Hayden Mark Davis y, en consecuencia, dejar sin efecto la prohibición de innovar dispuesta el pasado 6 de noviembre y reemplazarla por un embargo sobre sus bienes y/o dinero, por el monto y plazo referenciado ".

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $LIBRA.

Lo que pusieron el grito en el cielo son los querellantes, quienes afirman que los reclamos acumulados en la causa superan ampliamente los US$5 millones: "A nosotros nos deben más y Davis admitió que tenía más de 100 millones de dólares que eran de la Argentina, pero en el expediente lo embargan por el equivalente de un Toyota Corolla modelo 2019", dijo uno de los abogados representantes de los damnificados en diálogo con La Nación, que además definieron en una sola palabra la acción del juez: "Ridículo".

Además, los querellantes cuestionan la contradicción en las cifras manejadas por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien en su resolución estimó que el perjuicio denunciado por los presuntos damnificados ascendería únicamente a US$12.000. Ni más ni menos que otra razón para desconfiar del sistema judicial argentino con un fallo llega apenas días después de que la jueza federal Jennifer L. Rochon, con sede en Nueva York, rechazara el pedido de los impulsores de una demanda colectiva para imponer restricciones a los movimientos de billeteras virtuales vinculadas a Davis y otros demandados.

Jueza Jennifer L. Rochon

Rochon consideró que no se había demostrado un riesgo de "daño irreparable" y destacó el anuncio del lanzamiento del fideicomiso The Libra Trust, que supuestamente busca financiar pequeñas y medianas empresas argentinas.