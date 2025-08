De los $600 mágicos con Jony Viale a los $1.380 reales: el dólar terminó desmintiendo a Javier Milei

La dinámica alcista del precio del dólar continuó durante este jueves, en el cual el valor quedó a sólo 20 de la banda establecida por el Gobierno nacional y el Ministerio de Economía en 1.400 pesos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dejó un misterioso tuit que intentó calmar las aguas, pero no tuvo efecto. Mientras tanto, quedó lejana la presunción que pronosticó meses atrás Javier Milei, sobre un dólar a 600 pesos.

"Hay un sector que sigue sin comprender el verdadero poder del superávit fiscal", escribió Adorni en su cuenta X (ex Twitter). El críptico mensaje, en el marco de la creciente devaluación, lejos de tranquilizar y respaldar el tipo de cambio, sólo sumó confusión de cara al posible sobrepaso de la banda cambiaria.

El dólar se va para arriba y amenazar con romper la banda máxima dispuesta por la gestión.

La especulación alrededor del sentido del mensaje todavía no fue descifrada en su plenitud. Por un lado no se sabe si se refiere a los dos bancos que el mismísimo presidente acusó de estar "muy involucrados" en la corrida cambiaria. Por el otro, no hubo precisiones sobre si el palo estaba dirigido a los gobernadores que aumentan el gasto público en sus provincias.

"Nosotros laburamos para la gente, no para los bancos. Lo que hicieron fue una maniobra deliberada para forzar una suba del tipo de cambio. Nos atacaron porque son una manga de hijos de puta, inexorablemente nos iban a atacar. No sabíamos cuándo, pero sabíamos que lo harían", había dicho Milei en Radio Mitre durante la mañana de este jueves, cuando ya el precio de la moneda extranjera crecía de forma natural.

El tuit de Manuel Adorni que buscó llevar tranquilidad y desató un terremoto cambiario.

En ese sentido, las groseras palabras del Presidente chocaron de lleno con un material de archivo que se hizo viral en las últimas horas. El mismo fue durante la emblemática entrevista que le ofreció a Jonathan Viale y TN, esa en la cual el mega asesor Santiago Caputo se tuvo que meter para asesorar al libertario e intimidar al periodista.

"¿Vos seguís creyendo de que se va a caer como un piano como dijiste el otro día?", le preguntó en un tramo el hijo de Mauro. "Es que el problema es que se va a caer como un piano", garantizó Milei. "¿A cuánto? ¿A 700?", quiso saber el periodista. "Calculado por la metodología científica seria, da 600", aventuró el presidente.

"Pero entonces va a quedar recontra atrasado para los 'econochantas', como vos decís", cuestionó Viale. "Si Cavallo en su época defendía con uñas, garras, dientes y palos, e insultaba a todo el mundo si le decían que había que devaluar, y era un dólar equivalente a 700 pesos", se comparó Milei.

El precio del dólar del Banco Nación terminó en 1320,93 para la compra y en 1367,32 para la venta. Quince minutos antes de su cierrre, había registrado un valor más alto: 1330 y 1380. A sólo 20 pesos de la banda máxima que dispusieron Milei y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.