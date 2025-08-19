De presidenciable a buscar laburo por Linkedin: Maria Eugenia Vidal y el excéntrico pedido laboral que realizó

María Eugenia Vidal realizó un posteo para pedir trabajo en el sector privado desde el 10 de diciembre, tras negarse a sumarse al frente electoral que realizó el PRO con La Libertad Avanza (LLA). Mientras que hace ocho años su figura política se postulaba como firme reemplazante del entonces presidente Mauricio Macri, hoy la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sufrió una transformación radical.

"El 10 de diciembre me quedo sin trabajo. Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo porque elegí no ceder mis convicciones", aseguró Vidal en su publicación en la que recordó que vivió lo mismo entre 2019 y 2021, cuando dejó la Gobernación. "Durante dos años (con pandemia incluida) di clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONG, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa", aclaró.

María Eugenia Vidal y su pedido de trabajo al sector privado para cuando abandone la función pública.

La porteña de 51 años también remarcó que cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA), y que es además "profesora en universidades como UDESA y Di Tella". "Como millones de argentinos, me toca reinventarme. Pero no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o 30. Tenés más experiencia, contactos y aprendizajes pero también más costumbres, mañas, certezas y una zona de confort que cuesta mucho dejar atrás", se sinceró.

"Cuando uno hace política, pareciera que toda esa experiencia se pone en pausa. O en duda como si todo lo aprendido no fuera aplicable más allá del Estado", reflexionó Vidal, tras años en la función pública y abiertamente preocupada por ciertas preguntas: "¿Hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿O qué no sea oficialista? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en el sector privado?".

María Eugenia Vidal en los años en los que fue gobernadora bonaerense.

La ex gobernadora explicó que su rol le enseñó muchas cosas, que sintetizó en algunas aseveraciones: "Cuando toca armar equipos en vez de buscar 11 Messis (culpa de mi esposo, mis referencias muchas veces son futboleras, no me juzguen), lo mejor es buscar 11 buenas personas, idóneas y que tengan las ideas frescas. Las grandes transformaciones siempre son en equipo".

Entre sus otros aprendizajes destacó que "a la hora de destinar recursos muchas veces hay que elegir entre lo malo y lo horrible", "que siempre es mejor dar la cara cuando las cosas no salen como lo esperás" y que más allá de las ideas, "lo importante es tener un método para implementarlas".

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

El cierre de la publicación fue más en tono de lo que demandan las redes y la interacción con su comunidad. "¿Cómo encararían ustedes esta búsqueda?¿Qué miran cuando reciben un perfil que viene del sector público y quiere hacer la transición al privado?", les preguntó a sus seguidores. "Todo el tiempo pedimos que quienes se dedican a la política entiendan al sector privado, que no vivan toda la vida del Estado, que sepan lo que es trabajar como cualquier empleado o emprendedor. Pero cuando llega el momento, ¿Estamos dispuestos a darles ese lugar? ¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa?", cerró Vidal.