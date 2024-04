"Dejá de decir bolude*** en Diputados": la venganza de Lilia Lemoine al seguidor que la mandó a trabajar

Existe entre las filas de la Libertad Avanza un personaje un tanto bizarro y extrovertido: es Lilia Lemoine, que ha tenido participación activa en el partido libertario. Además de trabajar como diputada de las Fuerzas del Cielo, es cosplayer y tiene participación muy activa en su cuenta de X (antes Twitter).

Es en esa red social por la cual expuso una interesante publicación de un usuario que le transfirió 1 peso argentino con un curioso mensaje: "Lili, te pago tu salario", empezó quien le hizo la transferencia y siguió: "Ponete a hacer algo en vez de decir bolude*** en Diputados. Estúpida".

Ante la sorpresa, Lemoine se sintió agredida y respondió fuertemente publicando el mensaje en cuestión mostrando el nombre y el apellido de quien le hizo la transferencia de 1 peso: "Una nueva forma de agredir... Joaquín, esto está mal", expresó la Diputada libertaria.

Claro que las respuestas a favor no tardaron en llegar, gritando "¡Viva la libertad carajo!" en el posteo mostrando el apoyo a la cosplayer. Del otro lado también hubo opiniones: "Tuiteando en vez de laburar. Joaquín tiene razón", dijo un usuario y otro replicó: "Joaquín te queremos"; hubo otros comentarios del estilo: "Team Joaquín. Ponete a laburar ñoqui".

Otro usuario de X fue más allá y la criticó por su nivel intelectual: "La que está mal sos vos, y de la cabeza. Muy pocas veces se ha visto una diputada nacional con tan bajo nivel intelectual y de análisis. Sos patética flaca, callate un poco la boca"

Incluso hubo alguien que prometió una denuncia: "Te mereces lo que te dijo y te voy a denunciar por pasar info personal". Otros usuarios se dejaron llevar por el enojo: "Limones, amora, te duele, porque es la pura verdad. Ponete a laburar o que te bajen el sueldo que no estás logrando justificar. o mejor aún, que te lo retiren completo por ser tan cabeza de viento. Y no vengas con la OMS y con la paz, porque nadie te lo cree, ridícula".

Otros en cambio, se tomaron el mensaje con un tono más irónico: "Nunca está bien la agresión. Dicho esto: ponete a laburar limón, estás boludeando y lo sabes" o "Bueno, pero que es original nadie lo puede negar. Si, pura maldad, pero muy creativo".

El último escándalo de Lemoine: opinó sobre el dengue

Desde sus comienzos en la vida política, la Diputada libertaria tuvo varias opiniones muy polémicas y algunas otras infundadas. Una que se puede poner como ejemplo es el proyecto de ley que iba a llevar adelante en el que los varones podrían renunciar a la paternidad de sus hijos. Ese proyecto no tuvo éxito y finalmente no fue presentado.

Sin embargo, las últimas declaraciones de Lilia la volvieron viral porque reflexionó de manera confusa sobre la enfermedad del dengue y sus implicancias en la sociedad.

Es que el gobierno de Javier Milei, ya confirmó que no comprará vacunas para contrarrestar la epidemia de dengue y el mismo presidente le pasó la pelota a las provincias indicando que cada gobierno provincial debería hacerse cargo de la fumigación de sus territorios.

Lemoine fue mucho más allá y no dudó en culpabilizar la gestión del ex presidente Alberto Fernández: "La epidemia de dengue no es algo nuevo. En el 2019 y en el 2020 ya había problemas de mosquitos pero solo se hablaba de otra enfermedad (en relación al Covid-19). No hubo como ahora, eso es verdad, pero no es algo que se pueda resolver justamente ahora por cómo se dan las vacunas. No te va a hacer efecto que te vacunes ahora", dijo muy segura de sus palabras.

Lemoine no se quedó ahí y reflexionó: "Es más, si tuviéramos un gobierno kirchnerista ya habrían comprado todas las vacunas para aplicárselas obligatoriamente a toda la población y no serviría de nada porque tenés que dejar pasar tres meses entre cada dosis".

Y, para concluir quiso aclarar: "Llevamos 129 muertos por dengue este año... Si la vacuna no te hace efecto y encima te la ponés... ¿No? Solo para quedar bien apareces con esa solución que no sirve. Es verdad, es durísimo, pero no es nuevo. Es un problema que venía creciendo pero se ignoró porque había que cumplir con otros problemas, como los dos años de cuarentena del gobierno pasado".