Las nuevas bombas de humo del Gobierno: del "adoctrinamiento" en las escuelas, al anuncio de la nota del ministro de salud en TN

La persecución ideológica del Gobierno nacional hacia los docentes se manifestó nuevamente luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara modificaciones a la Ley de Educación Nacional, con el objetivo de "penar el adoctrinamiento en las escuelas", después de que un grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas se retirara de un acto por la inclinación "político partidaria" de una docente de historia que tenía la palabra.

Además, apuntó contra el sindicalismo y Pablo Moyano, luego de que reconociera que el próximo lunes definirán si habrá un paro de Camioneros por la falta de homologación de los acuerdos paritarios conseguidos.

"Por decisión del Gobierno nacional se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional, con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas", reveló Adorni en sus habituales conferencias de prensa.

"Además de esto, el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión", agregó en relación a esta línea telefónica que habilitarán para perseguir a los trabajadores de la Educación.

Javier Milei en el acto por Malvinas

"En definitiva van a poder denunciar cuando sientan que se esté respetando su derecho a educarse. Nos entristece ver contenidos en las aulas o en actos escolares, teñidos con militancia ideológica, como el caso de un video que se difundió estos días, donde se mostraba un acto en un colegio que ofendió a familias, estudiantes y veteranos de Malvinas", aseguró el vocero del presidente Javier Milei.

Adorni también se refirió al paro docente de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) que se realizó hoy y que contó con represión policial en las inmediaciones al Congreso Nacional, donde se aglutinaron los y las maestras. "Venimos de un año absolutamente catastrófico. En el 2023 la Argentina tuvo la inflación más alta del mundo. ¿Saben cuántas medidas de fuerza tomaron los gremios? Cero. Ninguna", cuestionó.

Pablo Moyano anunció que el lunes definirán un paro nacional de Camioneros.

"Este Gobierno lleva menos de cuatro meses de mandato y el ciclo lectivo lleva menos de 30 días. Los chicos recién están empezando a incorporar los contenidos y los padres acomodándose a la nueva rutina, ¿en qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto?", se preguntó en contraposición al rol sindical durante el último año de mandato de Alberto Fernández.

"Les recuerdo es que en la Argentina muchos alumnos de tercer grado no comprenden lo que leen, el 70 por ciento no puede resolver un problema de matemática básico, el 50 por ciento de los adolescentes no termina la secundaria y la mitad de ellos no lo hacen en tiempo y forma", detalló. "¿Qué futuro le queda a un país devastado económicamente y culturalmente si quienes van a liderarlo en un futuro son rehenes de sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios?", se preguntó el vocero.

Represión en las inmediaciones del Congreso

En su ataque directo al sindicalismo también apuntó contra el secretario general de Camioneros y triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, quien en las últimas horas señaló que, en caso de que no se homologuen los aumentos conseguidos en la paritaria de su sector, el lunes definirán fecha de un paro nacional de la actividad, con la metáfora de que "no se va a mover una pluma en el país". "Si él tiene el poder de que en este país no se mueva ni una pluma ni una hoja, estamos mal. Así que supongo que fue una exageración lo que dijo Pablo. Apelamos siempre a la reflexión", indicó Adorni.

"Seguimos tratando de entender cuáles son las razones que los duermen y cuáles las que los despiertan. Tantos años dormidos con tanta inflación, pobreza y tanto trabajador en malas condiciones salariales y laborales, nos llama la atención que de repente haya tantas propuestas de paro", chicaneó el funcionario. "Ya hubo una anunciada a los pocos días de asumido el presidente Milei, ahora hay otra. Iremos analizando cada vez que ocurra. Veremos si el lunes deciden parar", añadió.

Manuel Adorni apuntó contra el sindicalismo.

Adorni también confirmó que a fines de abril se presentará en el Congreso Nacional el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para responder las preguntas de los legisladores. Por otro lado, reveló que el ministro de Salud, Mario Russo, estará desde las 21 en TN para hablar sobre la epidemia de dengue y que el Ministerio de Capital Humano va a aumentar un 500 por ciento el plan Primeros 1000 días de vida, por lo que la prestación pasará de 3.303 pesos a los 19.818, alcanzando a 70 mil mujeres embarazadas y a 600 mil madres o niños, que tienen hasta tres años de vida.