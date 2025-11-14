Delegación argentina destaca en la Cumbre de Juventud y en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar 2025

Desde Bogotá, Colombia.

La presencia argentina volvió a ocupar un rol relevante en el escenario internacional durante la Cumbre de Juventud y la Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP) 2025, realizadas en Bogotá, Colombia durante el 1 y 2 de noviembre cuando se desarrolló la Cumbre de Juventud, encuentro previo a la ICFP, que por primera vez se llevó a cabo en el continente americano. Allí participaron jóvenes de más de diez países de la región, seleccionados tras su formación en la Escuela de Incidencia Política impulsada por Family Planning 2030 (FP2030).

Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP) 2025

La delegación argentina estuvo integrada por: Lucía de Mateo, politóloga de Lanús e integrante de Impacto Digital, organización dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas para problemas sociales; Tomás Quiroga Martínez, jujeño radicado en Buenos Aires y Coordinador de Juventudes de Casa FUSA, ONG que brinda servicios de salud sexual y reproductiva y Alex Llamazares, activista transmasculino del colectivo LGBTIQ+ y asistente de proyectos en Fundación Encontrarse, dedicada a combatir la discriminación y promover la diversidad.

"Ola Joven" en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP) 2025

Junto a jóvenes de otros países, conformaron la llamada "Ola Joven", un movimiento regional enfocado en la justicia ambiental, derechos de personas con discapacidad, respuesta al VIH, violencias de género y acceso a la salud integral.

ICFP 2025: una conferencia global con fuerte presencia regional

Del 3 al 6 de noviembre se realizó la ICFP, que ya pasó por Uganda, Senegal, Etiopía, Indonesia, Ruanda y Tailandia. La edición en Bogotá reunió a más de 800 organizaciones de 120 países, 40 ministerios de salud, delegaciones parlamentarias, 60 universidades, 15 agencias de la ONU, movimientos feministas, de fe y juveniles, además de más de 2.500 periodistas acreditados.

La participación argentina contó con delegados de organizaciones sociales, activistas y representantes estatales , especialmente del Ministerio de Salud bonaerense, incluyendo la Dirección de Equidad de Género, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y la Dirección de Salud en la Niñez y la Adolescencia. También estuvieron presentes Archivo VIH, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación MujeresxMujeres, Fundación Derechos Humanos y Equidad de Género FUNDHEG, Fundación Huésped, Fundación Encontrarse, Impacto Digital y Vecinas Feministas.

Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP) 2025

Experiencias y aportes argentinos

Entre las voces presentes destacó la de Florencia Sabaté (26), coordinadora institucional de la Fundación MujeresxMujeres. La organización presentó un póster sobre "Empalme Verde", proyecto que monitorea el acceso al aborto en las 93 comunas de Tucumán.

Sabaté afirmó que la participación fue "sumamente enriquecedora" y permitió intercambiar experiencias globales, detectar similitudes con países africanos y "recargar energías para seguir resistiendo en los territorios". El médico pediatra Juan Carlos Escobar, de Casa FUSA y del equipo de Salud en la Niñez y Adolescencia bonaerense, participó de un taller organizado por la OMS sobre la implementación de su guía para prevenir el embarazo adolescente. Presentó los resultados del Plan ENIA, destacando la reducción del 50% en la fecundidad adolescente a nivel nacional y del 60% en el grupo de 10 a 14 años.

Por su parte, Gisela Stablun, directora provincial de Salud Sexual y Reproductiva, expuso sobre los avances en anticoncepción masculina, especialmente en el acceso a la vasectomía sin bisturí. Señaló una "creciente predisposición de los varones" y destacó que "cuando se ofrece la vasectomía, la demanda crece rápidamente. Además, funciona como puerta de entrada al sistema de salud para realizar controles, test de ITS y actualización de vacunas". No obstante, advirtió que "sigue existiendo un gran bache en la participación de los varones en la planificación familiar".

Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP) 2025

Un rol histórico en los debates internacionales

Argentina ha sido reconocida por su aporte en espacios multilaterales, desde las negociaciones diplomáticas en el sistema de Naciones Unidas hasta las políticas territoriales. En Bogotá volvió a ratificar esta tradición, impulsando un enfoque integral que articula gobiernos, sociedad civil, academia y sector privado.

El desafío, sostienen los especialistas, es continuar construyendo políticas públicas que afiancen el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la igualdad de género y el desarrollo sostenible.