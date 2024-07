Desde Teherán aseguraron que harán que la Argentina "se arrepienta" por "la política antiiraní"

El posicionamiento geopolítico que propone Javier Milei implica el peligro para con los enemigos de Israel y Estados Unidos. Considerando que Argentina no tiene un poderío militar a la altura, el comunicado del Tehran Times, uno de los voceros del gobierno persa titulado: "Caso AMIA en vísperas de su 30° aniversario", genera mucha preocupación.

Es en ese medio donde Irán promete hacer que Argentina se "arrepienta" por la enemistad que planteó el gobierno Nacional desde la Oficina Presidencial donde se anunció que La Libertad Avanza declaraba a Hamás como organización terrorista.

Milei flameando la bandera de Israel

"Indudablemente, Teherán no olvidará las políticas de Buenos Aires y en el momento y la posición adecuados le impondrá su propio juego", expresaron en el comunicado que sienta postura con respecto al conflicto del atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994.

Desde Irán confirmaron de la peor manera: "La Casa Presidencial de Argentina destacó las buenas relaciones entre Hamas y la República Islámica y reiteró sus infundadas afirmaciones sobre la participación de Irán en los ataques a la embajada de Israel en Buenos Aires y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)".

El editorial del Tehran Times

Y, haciendo referencia al 30º aniversario de la explosión en el edificio de la Asociación Sionista Argentina en Buenos Aires, expresaron: "Parece que estamos en el umbral de un nuevo acontecimiento después de tres décadas de ambigüedad y desviación en el caso de un crimen".

Es que desde el gobierno iraní alegan que los expertos que vieron la causa calificaron los acontecimientos como "autolesiones de los judíos" y como "venganza y castigo del gobierno de Carlos Menem contra los sionistas argentinos".

Pueblo palestino en medio de la guerra

Es por eso que imponen con fuerza su verdad: "Ningún proceso de investigación técnica ha llegado a un resultado confiable por parte de la policía". Tehran Times tiene todo el asunto clarísimo así como también expresó que ese posicionamiento no le saldrá gratis a los argentinos: "Sin duda, Teherán no olvidará la política antiiraní de Buenos Aires, pero Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento y la posición adecuados, impondrá su propio juego al enemigo y le hará arrepentirse de su enemistad con Irán".