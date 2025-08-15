Desesperado, Javier Milei programó dos viajes para pasar la gorra en EEUU en busca de dólares

Javier Milei, el presidente que prometió liberar a Argentina del "yugo estatal" y llevarla al Olimpo del capitalismo, parece estar en una carrera contrarreloj para evitar que su modelo económico se desplome antes de que sea demasiado tarde. En un movimiento de fichas que mezcla urgencia y optimismo casi teatral, el presidente de las fuerzas del cielo programó dos visitas a Estados Unidos en apenas 45 días, con el objetivo de atraer inversiones y convencer a los mercados de que su plan libertario no es solo un sueño mojado.

La primera parada será en septiembre, cuando Milei se reunirá con empresarios en Nueva York y California. ¿El objetivo? Pasar la gorra con la esperanza de que los inversores compren su discurso de "menos Estado, más mercado".

Musk, Milei y la motosierra

Sin embargo, la gran estrella del viaje, una esperada reunión bilateral con Donald Trump, sigue siendo un misterio. Parece que el expresidente estadounidense tiene otras prioridades, como Ucrania y Medio Oriente, dejando a Milei en un limbo diplomático que no ayuda a su causa de generar confianza internacional.

El segundo viaje lo llevará a la Asamblea General de la ONU hacia finales de septiembre. Aunque el foro global no es precisamente el lugar más eficiente para concretar negocios, Milei parece decidido a aprovechar cada oportunidad para vender su plan económico, incluso si eso significa competir por atención en un escenario dominado por crisis internacionales.

Javier Milei y Donald Trump

Mientras tanto, en Argentina... las papas queman y el panorama económico se complica. La última licitación de deuda en pesos apenas logró renovar el 61% de los vencimientos, con tasas que trepan al 69,5%. El ministro de Economía, Luis Caputo, intenta contener la hemorragia con una colocación de emergencia destinada a absorber $6 billones de pesos excedentes y evitar una estampida hacia el dólar.

Sin embargo, el FMI ya lanzó su advertencia: las tasas elevadas podrían erosionar el superávit fiscal que Milei tanto celebra como una conquista histórica. El riesgo país, que ronda los 750 puntos básicos según J.P. Morgan, es otro obstáculo que Milei busca superar. Su meta es reducirlo a 550 puntos para abrir las puertas al financiamiento externo a tasas más competitivas. Pero la realidad es menos prometedora: las reservas netas negativas por u$s5.000 millones y los vencimientos de deuda continúan tensando el panorama.

Luis Caputo

Es difícil no ver estos viajes como un acto desesperado de Milei para evitar que su proyecto económico se convierta en un fracaso anunciado. Con un superávit fiscal tambaleante y tasas de interés por las nubes, su estrategia parece depender más de la fe en los mercados internacionales yankees que de soluciones concretas para los problemas internos argentinos.

Llegó el momento: Javier Milei intentará convencer a Wall Street y Silicon Valley de que Argentina es la próxima tierra prometida del capitalismo sino éste se convertirá en otro capítulo en la larga historia de promesas económicas incumplidas por el neoliberalismo y la ultraderecha gobernado el país.