Donald Trump se atribuye la victoria de Javier Milei en Argentina: "Le di un respaldo enorme"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no dudó en adjudicarse un papel clave en la contundente victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas de 2025 en Argentina.

En declaraciones realizadas durante una visita oficial a Japón, Trump afirmó que su gobierno brindó un apoyo decisivo al líder ultraderechista: "Le di un respaldo, un enorme respaldo", aseguró, refiriéndose a las millonarias intervenciones económicas y políticas que Estados Unidos desplegó en favor del ahora presidente argentino.

Donald Trump y Javier Milei

Trump destacó que la ayuda económica fue esencial para calmar los mercados y generar confianza en la gestión de Milei. Entre las medidas mencionadas, resaltan el ya famosísimo swap de 20 mil millones de dólares y promesas de créditos adicionales por otros 20 mil millones provenientes del sector privado: "Milei fue un gran vencedor que tuvo mucha ayuda de nosotros", puntualizó el mandatario yankee.

El norteamericano también hizo referencia a sus planes para reforzar la influencia de Estados Unidos en América del Sur, señalando que su administración está "obteniendo un fuerte manejo de América del Sur" y que trabajará con aliados estratégicos en la región. En este contexto, Trump mencionó al secretario del Tesoro, Scot Bessent, y a Greer como figuras clave en el respaldo a Milei y, en la misma línea, Bessent felicitó públicamente al presidente de las fuerzas del cielo y destacó que " Argentina es un aliado vital en América Latina ".

El apoyo de Trump no se limitó a lo económico porque horas antes y en redes sociales, lo felicitó por su "aplastante victoria" y lo elogió: "¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él". La respuesta de Milei no se hizo esperar: agradeció la confianza de Trump, lo calificó como un "amigo" del país y reafirmó su compromiso con la "batalla por la civilización occidental".

Pero... ¡hay más! El Departamento de Estado también se sumó a las felicitaciones: "Estados Unidos apoya los esfuerzos de Argentina para estabilizar su economía y la ambiciosa agenda de reformas del presidente @JMilei".

Con este respaldo de imperialismo explícito, Donald Trump reafirma su interés en mantener una presencia activa en América Latina para iniciar su estrategia geopolítica más importante que tiene que ver con que China se retire del cono sur y enarbolas la bandera de Estados Unidos en la vasta y rica tierra latinoamericana, algo a lo que Javier Milei no se opondría.