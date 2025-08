¿Dónde está la plata de Caputo? El ministro de Economía sólo tiene 0,04% de su dinero en el país

La última declaración jurada del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, generó controversias por la falta de credibilidad que generó en quienes siguen la trayectoria política y económica del ex funcionario macrista. La falta de confianza que tiene en el país quedó expuesta por un dato contundente: sólo el 0,04% del total de dinero con el que cuenta lo tiene aquí. Además, el patrimonio que confesó de 11.000 millones de pesos despertó muchas dudas.

En el documento legal reportó que sólo tiene un monto cercano a los 2.800.000 pesos en depósitos en la Argentina, mientras que los restantes 5.900 millones de pesos los tiene fuera del país. "Si ustedes hacen la cuenta, el 96,6% del dinero líquido que tiene, lo tiene afuera", explicó el periodista Ari Lijalad al aire de El Destape.

El comunicador reveló que en esta oportunidad "encima no dice dónde" es que la tiene. "La última vez que puso dónde era en la Isla de Man, que es una guarida fiscal. Ahora no dice dónde. Pero tiene el 0,04% acá y por ende no confía mucho en la Argentina", analizó. Es un hecho que no es común que quien conduce una economía no tenga el dinero en ese lugar, o al menos no en tal porcentaje.

La declaración jurada fue presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción (OA) y allí quedó en claro el crecimiento patrimonial del economista, ya que entre el documento legal de fines de 2023 y el de fines de 2024, casi duplicó su patrimonio, que en la actualidad es de 11.851 millones de pesos.

Luis Caputo y un patrimonio cargado de dudas.

"Caputo, que es un hombre de muchísimos años en la cúspide del sistema financiero, declara un patrimonio total, con casas, departamentos, terrenos, yates, cuentas en el exterior, de 11.000 millones de pesos. Son 9 millones de dólares. Para vos, para mí es inalcanzable, para Caputo, es muy poco verosímil", denunció Lijalad.

Para sustentar esta elaboración, aseguró que habló "con gente del sistema financiero, que trabajó" con el actual ministro y "se ríen" de la cifra, ya que "lo conoce de sus épocas como jefe de Trading en el JP Morgan". Es un hecho que la declaración jurada de Caputo es la tercera en orden de riqueza, detrás del canciller Gerardo Werthein y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.