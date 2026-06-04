El "adicto al jumper" Diego Recalde y una fijación machista y provocadora que lleva décadas

Diego Recalde logró lo que pocas personas pueden alcanzar: sin ser talentoso en muchos rubros artísticos en los que se desempeñó, tuvo bastante notoriedad en algunos de ellos. Aunque, más allá de alguna excepción, esa fama la mayoría de las veces fue por su perfil provocador y no por el contenido artístico. La reciente repercusión de la canción de 2006 "De nuevo Dolores" de la banda Trío Ibáñez que integraba el cineasta, podría ser el ejemplo perfecto.

"Va al colegio, qué linda que es. Usa jumper, ¡qué bien le queda! Va con su mochilita de la Sarah Kay. Soy adicto al jumper, me interné en una granja, me dieron de alta, pero en el fondo nunca me curé", dice la letra de un tema que hace clara referencia a interés sexual por mujeres menores de edad de colegio privado. Si bien hace 20 años también era escandalosa una declaración así, su vuelta a la actualidad después de dos décadas está relacionada a las repudiables declaraciones que tuvo en Crónica TV sobre la víctima de femicidio Agostina Vega de 14 años.

Fue a principios de esta semana que el actual vocero tácito de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) se refirió a las últimas imágenes en los cuales la adolescente cordobesa aparece con vida. "Hay una soltura física que hace pensar que hay un recorrido y yo a veces comparo. Y te das cuenta", interpretó Recalde. Cruzado por la panelista Julia Eva Saggini, luego se excusó para embarrarla aún peor: "No estoy diciendo que es un delito acostarte antes del tiempo que la ley lo permite, lo que te digo es que te das cuenta cuando hay un cuerpo que tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen".

Más allá del repudio generalizado que provocó, la provocación sexual y la orientación pedófila son una constante en las declaraciones de Recalde. La anterior había sido en abril de este año cuando responsabilizó al peronismo de haberles robado "a los chicos lo más importante que tienen en su vida a esa edad, que es la posibilidad de coger, para decirlo en términos crudos". Las afirmaciones fueron en el marco de un debate recurrente en el mundo libertario: la tasa de natalidad.

Diego Recalde aseguró que Agostina Vega no caminaba como una mujer virgen.

En esa oportunidad además lanzó que "llevar una mina al telo con el feminismo se hacía prácticamente imposible" porque "era sinónimo de acoso". "Cualquier cosa que proponías que tenía que ver encima con algo hermoso como es tener relaciones sexuales pasó a ser acoso y pecaminoso", cuestionó el guionista, mientras sacaba a relucir su machismo.

Según Recalde "el peronismo depreció tanto la moneda que hizo que un salario mínimo se fuera a 130 dólares". Eso llevó a que "el pibe" -nunca "la piba"- viera "que no se iba a poder independizar". "Básicamente vos te vas de la casa de tus viejos para poder garchar en paz. Es así", señaló. "Los pibes empezaron a ver que eso que es lo primero que salen a buscar cuando salen al mundo, el peronismo se los había sacado y se la cobraron muy cara a los peronistas no votándolos. Les robó el garche", sintetizó.