Diego Recalde y una perturbadora canción que salió a la luz: "Soy adicto al jumper"

Un espectro perturbador aunque bastante real demuestra que los monstruos no siempre se esconden bajo la cama. Esta vez, el monstruo tiene nombre y apellido: Diego Recalde, escritor, cineasta y figura libertaria, cuya obra artística reemerge como un grito escalofriante desde el pasado.

Es que la reciente viralización de la canción, De nuevo Dolores, no es un material perdido ni un hallazgo fortuito: está todavía en el canal oficial de YouTube del autor, como una reliquia siniestra de una época que muchos querrían olvidar. Si bien fue publicada en el año 2000 como parte del disco Abran Cancha, esta composición del Trío Ibañez —integrado por Recalde en voz, Juan Pablo Esmok Lew en guitarras y Martín Broussalis en percusión— esconde algo demasiado turbio.

Diego Recalde

La letra, registrada formalmente a nombre de Recalde, describe a una joven estudiante con detalles inquietantes: "va al colegio", "usa jumper" y lleva una "mochilita de Sarakey". Pero lo que realmente hiela la sangre es el estribillo repetido hasta la saciedad: "Soy adicto al jumper". La canción no deja lugar a la imaginación; es una declaración que roza lo pedófilo y que, en pleno 2026, resulta inaceptable.

Como si esto no fuera suficiente, el video incluye otra canción anterior titulada simplemente "Dolores". En esta pieza, se vuelve a describir a la misma joven, esta vez jugando al hockey, mientras el viento le levanta la pollera.

La resurrección de esta canción ocurre en un momento particularmente polémico para la figura pública de Recalde. Hace apenas unos días, sus declaraciones sobre el crimen de Agostina Vega de 14 años, la adolescente víctima de femicidio en Córdoba desataron una tormenta de repudios. En sus palabras, hizo alusión al "cuerpo virgen" de la víctima, una frase que no solo es insensible sino profundamente perturbadora.

Por si fuera poco, las redes sociales, otro episodio inquietante de su pasado: en un video de principios de los 2000, cuando Recalde trabajaba como cronista de televisión, se lo ve besando a una colega sin su consentimiento.

Lo más inquietante de todo es que la canción nunca fue retirada ni ocultada, sigue ahí hace más de dos décadas, disponible para quien quisiera escucharla. Diego Recalde escribió estas canciones hace más de 20 años y hoy resuenan con una fuerza aterradora, recordando que los monstruos están entre nosotros: son referentes político a los que se les da micrófono y miles de minutos de aire en la televisión argentina.