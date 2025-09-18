El caso ANDIS se complica: audios, sociedades pantalla y vínculos que incomodan al gobierno de Milei

La promesa de transparencia que Javier Milei esgrimió en campaña parece que comenzó a naufragar en los pasillos de Comodoro Py. Durante este jueves se levantó el secreto de sumario en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que abre un nuevo capítulo en una investigación que ya acumula audios, allanamientos en countries exclusivos, cajas de seguridad con dólares y sociedades comerciales que exponen la magnitud del escándalo.

Diego Spagnuolo junto a Karina Milei, Lule y Martín Menem

La causa, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, involucra directamente al ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y se ramifica hacia dos nombres incómodos para la Casa Rosada: Karina Milei, hermana del Presidente, y Eduardo "Lule" Menem, operador clave en la Secretaría General. Ambos son mencionados en las escuchas atribuidas a Spagnuolo, donde se detalla un presunto sistema de retornos económicos ligados a la droguería Suizo Argentina.

Los audios, difundidos en agosto por los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, encendieron la mecha y aceleraron la investigación. En ellos, Spagnuolo habla de cómo se habrían repartido sobreprecios en la compra de fármacos. Si bien las defensas de los implicados piden peritajes para comprobar su autenticidad, los investigadores ya hallaron irregularidades en los contratos de la ANDIS y trabajan sobre la hipótesis de direccionamiento y sobreprecios en beneficio de Suizo Argentina.

El operativo judicial desplegado en Nordelta, Pilar y otros countries terminó de romper el blindaje de lujo en el que se movían los protagonistas. En las cajas de seguridad se encontraron sumas millonarias, mientras que en las residencias de los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker -herederos del emporio farmacéutico- se secuestró documentación que ahora conecta a Suizo Argentina con una red de 49 sociedades pantalla.

Jonathan y Emmanuel Kovalivker

Un informe al que accedió Noticias Argentinas describe a Jonathan Simón Kovalivker como el nodo central de una telaraña societaria que incluye firmas de logística, seguros, eventos y farmacias, algunas con vínculos en Florida, Estados Unidos. Para los investigadores, esa estructura no prueba delito por sí sola, pero encaja con la hipótesis de triangulación de fondos: contratos públicos que se transformaban en efectivo a través de empresas paralelas. El ex funcionario Spagnuolo, que llegó a declarar un patrimonio de apenas 25 mil dólares, tenía guardados en una caja de seguridad del Banco BBVA unos 80 mil dólares y 2 mil euros en efectivo.

Su silencio judicial y la renuncia de sus abogados alimentan las versiones de que podría convertirse en imputado colaborador, lo que pondría aún más presión sobre el círculo íntimo del poder libertario. Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas analiza las facturas y expedientes incautados, y la ONG Poder Ciudadano se sumó como querellante. El gobierno, por su parte, intenta tomar distancia mediante una auditoría interna, aunque el nombre de la hermana del Presidente ya circula en el expediente y su mención golpea de lleno en la línea de flotación del oficialismo.

Karina Milei y Diego Spagnuolo

De esta manera, la ANDIS, organismo destinado a la población más vulnerable, quedó envuelta en un posible sistema de corrupción que amenaza con corroer el relato de pureza y eficiencia con el que Milei pretendía diferenciarse de sus antecesores. Si las pericias confirman las sospechas, el caso podría convertirse en la primera gran crisis institucional de un gobierno que, apenas a mitad de mandato, ya carga con un pesado prontuario de descontento social y político.