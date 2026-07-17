El presidente de la AMIA en el acto a 32 años del atentado: advirtió que la causa está "adormecida o cajoneada"

Este viernes 18 de julio a las 9:53 volvió a sonar la sirena, como todos los años desde 1995, en la puerta de la ex sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Pasteur 633 por los 34 años del atentado que dejó 85 muertos y tras eso, el actual presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, dejó fuertes críticas contra la falta de avance de la investigación, con el presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, escuchándolo desde la primera fila.

"En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Reitero: en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada", denunció Armoza, justo después de celebrar que "el terrorismo asesino" no había podido vencerlos, más allá de la "profunda herida que la impunidad no permite cicatrizar".

En ese sentido demandó que "Argentina debe modificar su estructura legal de acuerdo a lo que los tiempos actuales demandan" y celebró que haya sido la AMIA la que mantenga "encendida" la búsqueda por terminar con la impunidad del caso, a la cual describió como "una injusticia que quema por dentro". "¿Quién proveyó el explosivo utilizado? ¿Dónde se terminó de armar el coche-bomba? ¿Quiénes dieron apoyo local a los terroristas?", se preguntó en relación a la infinidad de dudas que todavía existen en la causa.

Armoza apuntó contra la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal para que le dé validez al juicio en ausencia. "No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles", exigió. Luego apuntó de forma directa contra el juez federal Daniel Rafecas, quien se encuentra al frente de la causa. "Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando", reprochó.

El atentado a la AMIA dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Al mismo tiempo remarcó que "la verdad histórica y jurídica ya ha sido establecida" y tributó nuevamente a la versión que vincula a la República Islámica de Irán como el lugar en el cual "se decidió, se planificó" el atentado, e hizo hincapié de manera directa en "uno de sus brazos armados, la agrupación terrorista Hezbollah". Inclusive convocó a la República de Brasil a que también los declare terroristas.

Las otras críticas que dejó Armoza tuvieron que ver con "la vulnerabilidad" de los límites geográficos de la Argentina, a los que definió como "un riesgo" que no se puede permitir y exigió que se avance con las "toneladas de papeles" que todavía se encuentran pendientes de revisión dentro de la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También demandó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque de una vez por todas la absolución que pesa sobre el vinculado Carlos Telleldín, actor fundamental en depositar la camioneta cargada de explosivos frente al atentado. Armoza habló de la existencia de "prueba contundente y acumulada", que alcanza para vincularlo de forma local con el atentado.