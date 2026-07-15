Speed quiso mufar a Argentina pero no contó con Mick Jagger, que es más piedra que la movediza de Tandil

El influencer Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como Speed, quien es un confeso anti argentino y fanático de Cristiano Ronaldo, hinchó por Inglaterra toda la Semifinal que la Selección venció para meterse en el duelo contra España para ser campeón del mundo. Gritó el gol inglés y se quedó mudo con la remontada albiceleste. El partido anterior, contra Suiza, había hinchado por Argentina para mufar. Este miércoles cambió la táctica y festejó antes de tiempo, pero no contó con la presencia del más mufa de la historia inglesa: Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones.

En su típico show, Speed festejó el primero como loco y con 57 millones de espectadores en su vivo. Descontrolado se sacó su camiseta y mostró una bandera inglesa que cubría su espalda, al estilo body painting. A los gritos se refirió a sus "beans" (o frijoles, en español), pero algo que en la Argentina se suele referir simplemente como porotos. El influencer apoyó siempre contra el país de Lionel Messi, salvo contra Suiza, cuando quiso directamente mufar al rosarino.

Tras la remontada de los dirigidos por Lionel Scaloni, con ese cabezazo letal de Lautaro Martínez que llegó tras un centrazo -con derecha- del capitán argentino, la performance de Speed cambió por completo. Otra vez quedó en silencio ante el resto de los fanáticos ingleses a su alrededor, que no lo podían creer. También estaban sus laderos que sí hinchan por Argentina, quienes celebraron con locura la victoria.

Speed terminó entre lágrimas y es probable que el domingo esté en New Jersey para alentar a la furia española. Si bien el yanqui es cada vez más un amuleto de la suerte argentino, en el sentido de que su odio contra la albiceleste cada vez le dio más fuerza a los campeones del mundo, su intención chocó contra una piedra mucho más pesada que la que es él..

Jagger no falla

El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, tiene una larga trayectoria como mufa, más allá de que alguna vez contó que vio el campeonato del mundo de su país -en 1966- en una transmisión en español. Este miércoles estuvo en el Mercedes-Benz Stadium donde se disputó la semifinal y otra vez su mala suerte no volvió a fallar. Cada vez que estuvo presente en la cancha, su Inglaterra no logró salir campeón, más allá de que la única vez que lo hizo fue con trampa.

En Francia 1998 las imágenes del cantante coparon la transmisión cuando, por penales, Argentina venció a Inglaterra para meterse en Cuartos de Final. Su tradición piedra se mantuvo intacta el resto de los campeonatos. Inglaterra tiene una maldición tras haber ganado con trampa su primer mundial. Jagger tuvo siempre mucho que ver y esta vez, se acopló con la nueva piedra antiargentina de Speed.