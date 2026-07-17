La historia de la bandera de Malvinas y el debate que se abrió en Inglaterra: "No pueden ser británicas para siempre"

La historia del trapo que los jugadores mostraron con la frases "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria frente a Inglaterra que los dejó en una nueva Final del mundo, está cargada de una épica bien propia de la causa más importante de la soberanía nacional local. La importancia de haber sido desplegada a contramano de la voluntad del Gobierno nacional hasta despertó el debate al otro lado del Océano Atlántico, con una editorial del diario The Guardian donde se preguntaron cuánto tiempo más se podía sostener el enclave colonial.

Lejos de haber sido una iniciativa de los futbolistas campeones del mundo, la idea de hacer la bandera contra el mandato de la FIFA de evitar imágenes de las Islas durante el partido, nació por parte de un joven de 33 años del barrio porteño de Villa Luro y su grupo de amigos, que hasta último momento ni siquiera tenían entrada para ingresar al partido. "Es un pedazo de sábana que agarramos del hotel", reconoció en un audio el autor, que fue quien la pintó con pintura negra y la hizo ingresar en secreto al Mercedes-Benz Stadium.

"La abrimos ahí. Faltando cinco minutos bajé todo y me puse ahí. El de seguridad me decía que la cierre, que la cierre, hasta que en un momento me dijo que iba a buscar un policía y cuando vi que se venía me agarró 'Mandy' y me dijo 'amigo, vamos a tirársela a los jugadores: sacrifiquémosla'. Y la tiró, se la revoleó a los jugadores", reveló en el audio el autor del trapo que se convirtió en un emblema de la resistencia. "La abrió Lo Celso. Sabíamos que jugábamos con Inglaterra. Queríamos dejar un mensaje que es lo que piensan todos los argentinos. Bah, es el sentimiento que tiene toda Argentina: son argentinas. Y lo vio todo el mundo", cerró el joven de Villa Luro, con un relato preciso de cómo fue que llegó a los futbolistas ese trapo que ya es un pedazo de historia.

El debate en Gran Bretaña

El diario The Guardian de Inglaterra aprovechó el envión del debate y, a menos de un día de que Gran Bretaña se siente con España para definir el fin de la reja que separaba a Gibraltar del país ibérico, publicó un editorial firmado por el columnista Simon Jenkins en la cual fue claro y directo alrededor de las Islas Malvinas: "no pueden ser británicas para siempre". En el marco de la negociación que hubo en Bruselas horas antes, se preguntó: "¿Será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?".

The Guardian y el artículo que puso en cuestionamiento el enclave imperial británico en las Islas Malvinas.

"Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año", planteó más adelante, en torno a un debate inevitable para su país. "Lo que la guerra de 1982 no necesitaba era que el Reino Unido congelara completamente cualquier tipo de discusión sobre la soberanía de las islas por más de 40 años", sostuvo.

"La realidad es que estas colonias, inevitablemente, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes. No pueden ser protegidas indefinidamente por un patrón europeo y los reclamos argentinos no se irán a ningún lado", concluyó el periodista que demostró que una bandera de un fanático y el gesto de algunos futbolistas, pudieron más que la voluntad de un presidente que ya confesó que, en su opinión, las Islas Malvinas no pertenecen a la Argentina.