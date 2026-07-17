Argentina llegó a Nueva York y ya hay árbitro designado para la final: el esloveno Slavko Vincic

La Selección argentina de fútbol arribó, finalmente, a la ciudad de Nueva York donde, el próximo domingo, jugará una nueva Final del mundo. El vuelo tuvo sus contratiempos y logró aterrizar a las 23 de Estados Unidos, con una última práctica realizada en Atlanta antes de partir. Por otro lado, la FIFA ya designó al árbitro para el duelo contra España: el esloveno Slavko Vincic. El escandaloso antecedente del referí vinculado al crimen organizado.

"La Scaloneta" tuvo un día de trabajo en Atlanta en la que hizo hincapié en la recuperación de los jugadores que más desgastaron frente a Inglaterra. Mientras que un grupo hizo ejercicios diferenciados de regeneración muscular y sesiones en el gimnasio, otro que estaba más fresco tuvo trabajos de musculación y ejercicios de alta intensidad, que se centraron en transiciones, definición y recuperación. La postal de la jornada fue un Lionel Messi relajado y descalzo en el banco que tantas veces utilizó en esa ciudad norteamericana.

Leandro Paredes, Lionel Messi y Enzo Fernández, relajados tras la victoria de Argentina contra Inglaterra.

A la hora de la llegada a Nueva York las cosas estuvieron algo complicadas. Las demoras de más de tres horas debido a los fuertes temporales que se registraban en las zonas aledañas, complicaron la llegada, que terminó concretándose a las 23 hora local, ya cuando en la Argentina comenzaba la madrugada. Por otro lado, el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni confirmó que habrá un entrenamiento a puertas abiertas este viernes.

¿Quién es Slavko Vincic?

El designado por la FIFA para arbitrar la Final del Mundial 2026 ya dirigió a la Selección en copas del mundo. Lo hizo en la última derrota que tuvo en este tipo de torneos, en el debut frente a Arabia Saudita de Qatar 2022. El esloveno de 46 años tiene una particularidad más: nació el 25 de noviembre de 1979. Si bien es otro año, es el mismo día en el que murió Diego Armando Maradona. Sus antecedentes deportivos internacionales lo colocan con 113 partidos internacionales arbitrados en 39 competiciones distintas, en las que sacó 316 tarjetas amarillas y solo 9 rojas. Hasta hoy, el punto más alto de su carrera había sido la Final de la Champions League 2024, que el Real Madrid le ganó 2 a 0 al Borussia Dortmund.

El esloveno Slavko Vincic dirigirá la Final del Mundial 2026.

Sus antecedentes más llamativos, en cambio, llegaron por una presunta y negada vinculación con el crimen organizado. Durante un operativo policia en Bosnia y Herzegovina realizado en mayo de 2020, Vincic cayó detenido durante un allanamiento que buscaba poner fin a una red de trata, drogas y armas ilegales que encabezaba la local Tijana Maksimovic. Esa misma noche fue liberado, mientras que otras 35 personas siguieron detenidas tras hallar en el lugar más de una docena de paquetes de cocaína, una decena de armas de fuego, dinero no declarado y hasta tres chalecos antibalas.

"Acepté una invitación a almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió", confesó el árbitro ante la prensa eslovena. La Federación de fútbol local también salió a bancarlo: "Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado". En ningún momento se le abrió algún tipo de procedimiento disciplinario.