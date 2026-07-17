¿Quién debe cantar el himno en la Final? El dilema entre María Becerra y la cábala de Lali

A medida que se acerca la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, no solo crece la expectativa por lo que sucederá dentro de la cancha. En las últimas horas comenzó a circular con fuerza un rumor sobre quién podría ser la encargada de interpretar el himno nacional argentino antes del encuentro y el nombre de María Becerra se instaló rápidamente entre los favoritos.

La versión surgió en el programa Sálvese Quien Pueda de América TV, donde aseguraron que la cantante sería la principal candidata para protagonizar la ceremonia previa al partido más importante del torneo: "El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es nada más y nada menos que María Becerra", revelaron durante la emisión.

María Becerra es una de las grandes candidatas para cantar el himno en la final d Mundial 2026

Aunque la noticia despertó entusiasmo entre los panelistas, también dejaron en claro que todavía no existe una confirmación oficial. De hecho, el periodista Nicolás Peralta contó que consultó directamente al entorno de la artista para conocer si el acuerdo ya estaba cerrado.

"Hablé con el mánager. María Becerra en este momento está en España porque está con una serie de recitales, le quedan varias fechas por delante. Ellos todavía no lo tienen confirmado del todo, no me lo termina de confirmar. No lo niegan ni lo afirman", explicó el periodista.

La información no hizo más que alimentar las especulaciones, sobre todo porque la cantante ya se encuentra en territorio español por compromisos laborales, una coincidencia que para muchos facilitaría su participación en la previa de la final.

Sin embargo, el rumor abrió otro debate entre los hinchas. En X (ex Twitter) comenzó una campaña para que sea nuevamente Lali Espósito quien interprete el himno nacional, recordando su actuación en la final de Qatar 2022, cuando la Selección argentina conquistó su tercera Copa del Mundo.

En redes sociales piden que Lali Espósito cante el himno en la final del Mundial 2026

"Suban ya mismo a Lali a un avión que tiene un himno que cantar"; "Quiero creer que el Chiqui Tapia ya llamó a Lali"; "Lali sos nuestra cábala"; y "Que cancele todos los planes del fin de semana", fueron algunos de los mensajes que rápidamente se volvieron virales.

La movida también llegó a Instagram. La cuenta oficial de la fiesta Polenta publicó una imagen de la cantante sobre el césped del estadio en Qatar con la frase: "Calentá que entrás". Luego sumó otro mensaje: "Sos vos", etiquetando a la artista junto a varias banderas argentinas.

Lali Espósito y María Becerra

El posteo no pasó desapercibido y terminó siendo respondido por la propia Lali, que escribió simplemente: "Lpm". Una reacción breve, pero suficiente para alimentar la ilusión de los fanáticos, que sueñan con repetir cada uno de los rituales que acompañaron a la Selección en su consagración de 2022.

Por ahora no hay confirmaciones sobre quién será la voz del Himno Nacional en la final del Mundial 2026. Mientras el nombre de Becerra sigue ganando fuerza, los hinchas mantienen viva la esperanza de que la historia vuelva a repetirse con Lali como una de las grandes cábalas de "La Scaloneta".