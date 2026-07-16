Zoe Bogach culpó a Andrea del Boca de su salida del streaming de Telefe: había dicho que estaba acomodada

La ex Gran Hermano 2023 Zoe Bogach duró poco parte del streaming de Telefé, ya que fue rápidamente desvinculada luego de protagonizar una discusión en redes sociales en la que tildó a la actriz Andrea del Boca como "acomodada" del reality más popular de la Argentina. Según confesó, desde el canal le dijeron que no podía hablar mal de las figuras que tenían contrato con la señal y hasta tuvo que consultar un abogado por su abrupto despido.

Como invitada en el programa del streaming Bondi que conduce Nazarena Vélez y que comparte panel con Barbie Vélez y Alejandra Maglietti, le preguntaron si su salida del formato digital de Telefe había sido por su ex pareja Manuel Ibero, flamante ex GH. "No. Me dijeron que no podía hablar mal de una figura importante que estuvo en el reality", señaló Bogach. "¿Quién es? ¿Andrea del Boca?", le preguntaron. "Yo supongo que es ella, no sé", soltó, sin poder confirmarlo.

"No hablé mal de Andrea. Siento que siempre la ligo yo. Porque todos hablan mal, todos opinan de uno, del otro y yo no puedo hablar: a mí me callan", protestó Zoe en ese sentido. Aunque enseguida amplió más sobre lo que había ocurrido y se refirió a declaraciones que había hecho la actriz sobre el paso que había tenido por la casa más famosa del país en 2023.

"Ella, mientras estaba dentro de la casa en una conversación dijo que yo no hacía nada, que no le gustaba cómo era, a lo que respondí: '¿Vos qué hacés? Estar echada todo el día, estar con cara de culo todo el día, no ir a las fiestas'. Y me citan ese tuit y me ponen: 'lo puede hacer simplemente porque es Andrea del Boca'. A lo que respondí: 'gracias por confirmar que está acomodada'. Ahí estalló la producción", reveló Bogach.

Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano.

Tras eso, la joven pidió perdón y reconoció que se fue "de boca". "Son cosas que estoy aprendiendo. Fue mi primer stream. Quizás hay cosas que no se tienen que decir. Lo sé. Pero me salió desde lo más genuino", lamentó. "Yo no entiendo. Todos se bardean entre todos y yo, cuando puedo salir a defenderme y responder, la ligo", siguió.

Luego explicó que esa fue la razón por la que se presentó igual, por consejo de su abogado, para no abandonar el puesto. "No te pueden despedir por un llamado y, como sos influencer, grabá en TikTok para que quede registrado", le habría sugerido el letrado. "Para mí me bajó Andrea. Además muy raro que me bajen justo el día que sale él y que ella vaya al stream que yo tenía que ir ese día. Muy raro todo", insistió.