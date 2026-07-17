Un micro cayó de un puente por una ventisca sobre la Ruta 7 a la altura de Carmen de Areco: hay cinco heridos

Durante la madrugada de este viernes un micro con más de 20 pasajeros cayó de un puente en la Ruta Nacional N°7, a la altura de la localidad bonaerense de Carmen de Areco, producto de una ventisca que empujó el rodado cuando tenía que cruzar. Se trata del cruce del arroyo La Guardia en el kilómetro 135 de esa vía. Hasta el momento no se registraron fallecimientos y los cinco heridos que hubo fueron trasladados al hospital local.

La teoría de la ventisca que complicó al micro es una de las más probables pero el hecho todavía se encuentra bajo investigación. Un testigo que avaló cómo el viento complicó el recorrido del vehículo. "Estábamos subiendo el puente en Carmen de Areco. Aparentemente, una ráfaga de viento nos hizo volcar en el puente. Hay gente que en este momento está siendo atendida. Rescataron a una persona. Estamos heridos, estamos yendo a Carmen de Areco, al hospital", relató ante la señal TN.

Los rescatistas salvaron a cinco heridos tras la caída del micro del puente en la Ruta Nacional 7.

También dio versiones acerca de que uno de los choferes se lanzó en movimiento, aparentemente cuando parecía inevitable la caída. "Había una persona atrapada y aparentemente cuando ocurrió el hecho, uno de los choferes intentó saltar. Intentó abrir la puerta lateral en marcha e intentó saltar. Ahora no lo encuentran. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue justamente el que me contó esto", confirmó más adelante el pasajero de nombre Maximiliano ante la televisión.

El operativo de rescate que tuvo que sacar del lugar a pasajeros que habían quedado atrapados en el vehículo estuvo encabezado por los bomberos voluntarios y el personal policial local, a quienes se le sumaron efectivos de la Policía Vial de San Andrés de Giles y el equipo de Corredores Viales.

Así quedó el micro que cayó del puente en la Ruta Nacional 7 a la altura de Carmen de Areco.

El micro era de la empresa Vía TAC e iba desde Laboulaye, en la provincia de Córdoba, con destino final a Moreno, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. La situación quedó bajo control y sin víctimas fatales, algo que parece milagroso tras una caída de tantos metros. La Ruta Nacional 7 quedó parcialmente cortada algunas horas, debido al operativo en cuestión.