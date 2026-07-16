We've got you, Pickford: la teoría sobre lo que dijeron los jugadores de la Scaloneta sobre el machete

En medio de la euforia por la agónica victoria 2-1 sobre Inglaterra, que clasificó a la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 frente a España, los jugadores protagonizaron una escena que rápidamente se volvió viral. Mientras celebraban sobre el césped, encontraron un objeto muy particular perteneciente al arquero inglés Jordan Pickford: su botella de agua, en la que tenía pegado un detallado "machete" con información sobre los posibles ejecutantes argentinos en una definición por penales.

El primero en advertir el hallazgo fue Damián "Daddy" D'Andrea, masajista de la Selección, quien acercó la botella a Nicolás González y Lionel Messi.

El arquero Jordan Pickford llegó preparado a la semifinal con Argentina pero no alcanzó

Ambos comenzaron a observar las anotaciones con sorpresa y, pocos segundos después, Enzo Fernández se sumó a la escena. Al descubrir que Pickford tenía estudiados a cada uno de los posibles pateadores argentinos, el mediocampista no pudo contener la risa .

En la botella figuraban los nombres de los futbolistas, el perfil de cada uno y el sector del arco al que suelen ejecutar sus penales. El dato dejó en evidencia que Inglaterra ya tenía preparado un eventual desempate y que su arquero había analizado uno por uno a los jugadores de la Scaloneta.

Jordan Pickford tenía un "machete" por si llegaba el momento de ir a penales

Sin embargo, el plan nunca llegó a ponerse en práctica: Argentina dio vuelta el partido en los 90 minutos y selló el pase a la final sin necesidad de tiempo suplementario ni penales.

Horas después comenzó a circular un video acompañado por una supuesta lectura de labios que intentó reconstruir el diálogo entre los futbolistas argentinos mientras revisaban la botella. Aunque este tipo de interpretaciones no pueden confirmarse con exactitud, el intercambio despertó cientos de comentarios en redes sociales.

Jordan Pickford no pudo con Messi y la Scaloneta

Según esa versión, Nicolás González habría señalado las anotaciones diciendo: "Mirá vos, la de Lauti, la de Juli". Messi, mientras observaba la hoja, respondería: "Sí, sí, están todos". Luego, el 15 de la Scaloneta le habría mostrado la parte correspondiente al capitán y Leo, entre risas, preguntaría: " ¿Pero qué dice? A ver vos que entendés inglés... ".

En ese momento también aparece Marcos Senesi, quien domina el idioma tras varios años jugando en la Premier League y por la relación que mantiene con su pareja británica. De acuerdo con la lectura viral, el defensor le explica a Messi: "Ese es para dónde se tira". Luego agrega: "Pero ahí dice que amagás por la izquierda y tirás para la derecha". La supuesta respuesta del capitán cerró la escena con humor: "Habrá visto los penales entonces".

La botella siguió recorriendo el campo de juego y volvió a quedar en manos de Daddy D'Andrea, que la compartió nuevamente con Enzo Fernández. Entre risas, el volante del Chelsea habría bromeado con las indicaciones que tenía Pickford y, según la interpretación viral, lanzó una frase que hizo estallar las redes: "El próximo lo pico", antes de mirar al cielo en señal de agradecimiento.

Enzo Fernández sorprendido por la botella del arquero Jordan Pickford

El episodio también tuvo repercusión fuera de la cancha. El preparador físico de la Selección, Luis Martín, compartió una imagen de la famosa botella en sus redes sociales y escribió con ironía: " Lástima, no teníamos los mismos planes che ", en referencia a que el estudio minucioso del arquero inglés terminó siendo inútil por la remontada argentina.

Con la victoria consumada, la botella de Jordan Pickford quedó como una de las curiosidades más comentadas del triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra.