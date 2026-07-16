"Ellos nunca mueren": el desopilante streaming inglés que se rindió a los pies de la Scaloneta

La remontada argentina frente a Inglaterra en las Semifinales del Mundial 2026 va a quedar siempre en la historia por la determinación de Lionel Messi y las dos asistencias que dio, y el sentido de pertenencia que dio el equipo con la intención de volver a ser campeón del mundo. Aunque, más allá de lo que pasó dentro de la cancha, lo que sucedió afuera también aportó a esta nueva épica historia mundialista.

La reciente viralización de un streaming de fanáticos ingleses que vieron el partido en Londres, con una multitud de aficionados presentes en los pubs de alrededor, es un ejemplo de esto. Sin importar las identidades de los ignotos para este lado del continente integrantes, el paso de la victoria a la derrota y las conclusiones que sacaron, exceden a los nombres propios. Al principio todo era felicidad y alegría cuando Anthony Gordon puso a los ingleses arriba, aunque luego de que Enzo Fernández marque el 1 a 1, a los 85 minutos de partido, todo comenzó a desmoronarse, como lo hizo la defensa británica. "Este tipo, chabón. Este tipo. Este tipo se activó en el Mundial, chabón. Este tipo, que se vaya. Callate, chabón", lanzaba uno de los integrantes, completamente enojado.

A partir del festejo en el que hizo el famoso "Topo Giggio", la única mujer del panel se preguntó: "¿Se da cuenta que tiene que volver a Inglaterra?". La referencia es porque Enzo juega en el Chelsea y en su celebración fue muy provocador, a partir de todas las cosas que habían dicho del equipo. "Lo odio", añadió más adelante. La llegada del segundo gol encontró al relator con una descripción perfecta de lo que ocurría en el partido. "Ahora nos están pasando por arriba", aseguró. Luego siguió con la descripción de "otro gran balón adentro" en referencia al centro de Messi y, tras eso, el "gran gol de Lautaro Martínez".

"Fucking Martínez", insultó uno de ellos. "Todavía pueden darlo vuelta, pueden recuperar uno. Es una locura. Defensivamente podrían haberlo hecho mejor", consideró la mujer del grupo, golpeada por lo que acababa de pasar. "Estos tipos remontan los partidos todo el tiempo. No pueden morir. Ellos nunca mueren, la puta madre", rechazó el más enojado de los cuatro con lo que acaba de pasar. "El Goat lo hizo de nuevo. Qué actuación. Dos asistencias. Todo ese brillo de Jude Bellingham no sirvió para nada. No puede hacerlo solo, pero Messi sí", aceptó el relator.

Enzo Fernández y Lionel Messi, en el festejo de su gol frente a Inglaterra con asistencia del 10.

La figura de Messi terminó, en menor o mayor medida, en el centro de la discusión. "Al final del día, podemos hablar de que perdimos, pero con el campeón del mundo en semifinales, con el mejor jugador del mundo. Está activado. Sé que no sirve de consuelo", enarboló uno de los comentaristas, quien fue cuestionado por sus colegas por la observación de su edad de 39 años.

"No importa. Es el máximo goleador del torneo, no es un jubilado. Nos está meando. Estos tipos demostraron que, sin importar contra quién jugaron, cuando están contra la pared son peligrosos", siguió el comentarista. "El tipo podría ganar dos copas del mundo seguidas", lo interrumpió el relator. "¿Qué conversación vamos a tener ahí?", contestó ante la incógnita que cada vez se presenta menos, en relación al mejor jugador de fútbol del mundo.