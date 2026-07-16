El Reino Unido volvió a reclamar por Malvinas después de perder con Argentina

La derrota todavía debía estar doliendo cuando, desde Downing Street, el Gobierno británico decidió volver a hablar de Malvinas. Después del triunfo de la Selección argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, el Reino Unido salió a reclamar una investigación de la FIFA por la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que algunos futbolistas argentinos exhibieron durante los festejos. Una reacción que, entre la diplomacia y el fútbol, volvió a poner el histórico conflicto de soberanía en el centro de la escena.

Malvinas son y serán argentinas

La portavoz del primer ministro Keir Starmer fijó la posición oficial durante la habitual conferencia de prensa con periodistas parlamentarios. Y lo hizo con una frase que buscó combinar el golpe futbolístico con la postura británica sobre el archipiélago: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son". La funcionaria insistió en el argumento histórico del Reino Unido y agregó: "Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas".

Además, sostuvo que el compromiso británico con los habitantes del archipiélago "nunca flaqueará", en una nueva reafirmación de la postura de Londres sobre un territorio cuya soberanía permanece en disputa con la Argentina. Durante la conferencia, la vocera también fue consultada sobre si la FIFA debía intervenir por la exhibición de la bandera. Su respuesta fue contundente: dijo coincidir con las declaraciones previas del ministro de Ciencia, Peter Kyle, y señaló que cualquier decisión corresponde al organismo rector del fútbol mundial.

Horas antes, Kyle había calificado el gesto de los futbolistas argentinos como "totalmente inapropiado". "La política debe mantenerse al margen del fútbol", sostuvo en declaraciones a la BBC. Y agregó: "Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva". El ministro consideró que la exhibición de un mensaje de contenido político podría contravenir las normas que regulan las competiciones organizadas por la entidad. Un reclamo que aparece después de una semifinal mundialista perdida ante Argentina y que, por estas horas, volvió a instalar la discusión sobre cuánto puede separarse el fútbol de las identidades, las historias y los reclamos nacionales que lo atraviesan.

La bandera estaba en la tribuna

La polémica se originó luego de la victoria argentina frente a Inglaterra en Atlanta. Finalizado el encuentro, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero desplegaron una bandera blanca con letras negras que decía "Las Malvinas son argentinas". Los tres futbolistas la mostraron durante los festejos junto al resto del plantel y frente a los hinchas argentinos presentes en el estadio. Más tarde, Lo Celso también la extendió sobre el césped.

Según trascendió, la bandera se encontraba en una de las tribunas y fue entregada a los jugadores durante la celebración posterior al partido. El detalle no es menor: en la previa del encuentro, tanto la FIFA como las autoridades de seguridad de Estados Unidos habían prohibido el ingreso al estadio de banderas, carteles o insignias con contenido político, incluidas aquellas vinculadas al reclamo por las Islas Malvinas.

Sin embargo, el elemento ingresó al estadio y terminó en manos de los futbolistas después del pitazo final. Y así, una celebración que parecía destinada a quedar en los festejos de una victoria histórica terminó generando una respuesta oficial del Gobierno británico. La reacción británica también motivó una respuesta del presidente Javier Milei. Durante una entrevista radial, el mandatario afirmó que "la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos".

Además, sostuvo que sería "miserable" intentar utilizar un eventual título mundial con fines partidarios. Sin embargo, al referirse específicamente a la bandera exhibida por los jugadores, Milei hizo una distinción. Consideró que se trató de "un sentimiento que está dentro de todos los argentinos" y afirmó que era "perfectamente válido y lícito" que los futbolistas se expresaran de esa manera. El Presidente, de todos modos, marcó diferencias entre esa manifestación y el reclamo diplomático por la soberanía de las islas. "La recuperación de las Islas se logrará en el plano diplomático con inteligencia", expresó.

Washington evalúa usar Malvinas como ficha de presión

En ese sentido, destacó las gestiones realizadas por la Cancillería y aseguró que esos avances permitieron que la ONU instara al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina. Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno británico impulsara sanciones contra los futbolistas por el episodio, Milei consideró que cualquier eventual consecuencia quedaría limitada al ámbito deportivo y no afectaría el proceso diplomático entre ambos países. También reiteró que la Casa Rosada permanecerá a disposición de la Selección si el plantel decide celebrar allí una eventual consagración. Aunque remarcó que los festejos corresponderán "exclusivamente a los jugadores y a los argentinos", sin participación de dirigentes políticos.