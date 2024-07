El presidente de la AMIA cuestionó a organizaciones feministas y de Derechos Humanos por los ataques de Hamas

A 30 años del atentado a la sede de la AMIA en Capital Federal, representantes de la comunidad judía realizaron un acto para conmemorar la fatídica mañana del 18 de julio de 1994 cuando sucedió el ataque. Amos Linetzky, presidente de la AMIA cuestionó al Estado, a la Justicia, a movimientos nacionales e internacionales y hasta atacó al feminismo porque al día de hoy, no hay ningún responsable.

En su alocución Linetzky realizó preguntas retóricas para visibilizar el conflicto mientras llegaba el presidente Javier Milei que se mezcló con los asistentes y, aunque hubo algunos momentos de tensión, se quedó hasta el final del homenaje.

Linetzky expresó: "No vamos a olvidar ni a perdonar a las personas, organismos internacionales, organizaciones y movimientos sociales que dieron vuelta la cara, callaron o hasta apoyaron la barbarie terrorista", dijo y puntualizó: "Parece que no fueron suficientes las imágenes grabadas por los propios asesinos, las violaciones y decapitaciones transmitidas en vivo y en directo no fueron suficientes. Los cuerpos calcinados de jóvenes y ancianos. No fueron suficientes los armamentos encontrados en oficinas de organismos humanitarios supuestamente creados para ayuda internacional, como ocurrió con la agencia de la ONU y la participación de varios de sus integrantes en los ataques", dijo haciendo referencia al conflicto armado que tiene la comunidad judía con Irán luego del ataque que realizaron estos últimos durante el 7 de octubre de 2023 en los kibutz de Franja de Gaza.

En esa misma línea, el presidente de la AMIA cuestionó la falta de ayuda humanitaria: "No fueron suficientes los gritos desesperados de familiares para que la Cruz Roja pueda llevar medicamentos a personas secuestradas que necesitaban tratamientos. Una Cruz Roja con tanta expertise histórica en la falta de compromiso, que no visitaba los campos de extermino nazi o lo hacía evitando preguntar por las cámaras de gas y crematorios, emitiendo luego informes que no describían el horros, siempre mirando para otro lado".

También pidieron justicia por Alberto Nisman

Linetzky aprovechó para realizar un duro ataque al movimiento feminista: "No fueron suficientes las cientos de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías.

Quizás la consigna de que el cuerpo de la mujer no puede ser un campo de batalla, o las tan nombradas 'te creo hermana' o 'ni una menos' tengan una letra chica que dice 'salvo que seas judía'".

Pero también atacó a Unicef: "No fueron suficientes los niños asesinados o que quedaron huérfanos para que Unicef muestre algo de dignidad y un mínimo de preocupación".

Amos Linetzky también cuestionó a los organismos de Derechos Humanos argentinos: "No es suficiente que más de 120 personas incluyendo a 7 argentinos aún continúen en manos de asesinos, violadores, verdaderas inmundicias para que las organizaciones argentinas de los derechos humanos se expresen. Qué están esperando, por qué no reclaman junto a nosotros, acaso hay desaparecidos secuestrados por quienes no vale la pena reclamar".