Marcela Feudale se hartó de Florencia Arietto y le recordó cuando dijo que "Rosas mató a Dorrego"

La locutora Marcela Feudale se peleó fuerte al aire de LAM con la senadora bonaerense libertaria Florencia Arietto, en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que la abogada la cruzó por no haber leído la sentencia, la ex Videomatch le recordó cuando aseguró que Juan Manuel de Rosas había matado a Manuel Dorrego, cuando este fue fusilado por el general Juan Lavalle.

"Vos me estás diciendo cosas que no son. Vos no leíste la sentencia, reconocele a la gente", la apretó en el momento más álgido Arietto. "¿Cómo voy a hablar de algo que no sé?", le preguntó la locutora. Luego intentó ver si la había leído cuando le quiso tomar examen, algo que Feudale rechazó de plano: "No voy a hablar más con vos, porque desde el momento en que te sentaste ahí lo único que hiciste fue atacarme. Inclusive fuera del micrófono".

"No te victimices porque vos ponés en duda la Justicia y después te hacés la atacada. Clásica kirchnerista de manual. Picanteás y no te la bancás. Bancátela. No leíste la sentencia. Eso no se hace", la amenazó la violenta legisladora. "Y vos dijiste que Rosas mató a Dorrego. Andá a estudiar historia, mamita", la cruzó rápidamente Feudale, en una escena de humillación durísima.

La pelea entre ambas subió de tono en la hora previa que estuvo en el programa de América TV. "¿Vos creés que Cristina es culpable o no?", le preguntó Arietto en un momento. "Yo creo que la Justicia en la Argentina no es justa", respondió Feudale. "¿Creés que CFK le robó al pueblo o no?", insistió la ex secretaria de Seguridad del Club Atlético Independiente (CAI).

CFK desde el balcón

"A mí me gustaría que me digan qué pasó en todos los aspectos de la corrupción argentina", siguió la locutora. "Después hablamos de lo otro", la interrumpió Arietto para que siga en el eje que había planteado. "De acuerdo a lo que yo leí no. Creo que hay unos juegos políticos bastante interesantes dentro de la Justicia. A mí no me terminaron de demostrar todavía la corrupción", se sinceró Feudale.

Estos cruces fueron posteriores a otra discusión previa en la que la abogada hizo hincapié en que la ex presidente podía perder la domiciliaria si salía al balcón. Una de las condiciones que impuso el tribunal para dársela es que los vecinos no se quejen de lo que suceda abajo. Por lo tanto, hacer lío abajo es pasible de revocatoria de la prisión", explicó.

"¿Aunque no sea provocado por ella? Porque también puede haber un provocador que provoque eso para que a ella la detengan", consultó Feudale. "Vamos a tomar que puede haber un agente provocador. Tomémoslo. Ahora, no hay 50 personas como había el otro día con parrillas, gazebos en el medio de la calle, agentes provocadores. Hay militancia que va por ella", negó Arietto.

"Sabes cómo opera la gente provocador, ¿no?", le preguntó la locutora. "Parece gente y está infiltrado para provocar gente", señaló enseguida. "Pero puede ir una vez si querés. No va todos los días", reconoció Arietto. "Bueno, pero es suficiente con lo que vos decís. Suficiente que vaya una sola vez, ocasione un quilombo para que a ella la detengan", diferenció Feudale.

María Florencia Arietto

"Lo que tiene que quedar claro, y esto es un mensaje para la gente que supuestamente la banca, que la que está poniendo el cuerpito en una condena es ella. Si hacen quilombo abajo, le va a repercutir, le va a perjudicar a ella. Si son vivos, lo van a entender", repitió Arietto, en una clara intención de amedrentar a quienes van a solidarizarse con ella.