"No quieren que lleguemos": los operativos amedrentadores de las fuerzas de Bullrich para evitar que marchen por CFK

Las fuerzas de seguridad federales al mando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzaron en las últimas horas un operativo en todo el país para amedrentar a quienes concurran a Buenos Aires para marchar contra la proscripción contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, impulsada por la confirmación de la pena en la causa Vialidad, dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según distintos testimonios, en las principales rutas del país, existen controles vehiculares que se suben a los micros en los cuales viajan militantes para la marcha de este miércoles a las 14 horas, que irá rumbo a Plaza de Mayo para protestar contra la proscripción. Este tipo de operativos se presentó esta mañana en los principales accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en donde se hará el acto.

El navegador no soporta este contenido.

En uno de los videos que registró TN en el operativo del acceso de Richieri, un grupo de jóvenes bajó del colectivo que estaba siendo requisado y sin dejarse intimidar comenzaron a cantar: "A pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos, de los desaparecidos, no nos han vencido". Una postal de resistencia que se repitió en diferentes lugares, con un tema que recién ahora esta generación siente en carne.

"Desde Mendoza a Buenos Aires apoyando a la compañera Cristina. Acá no nos dejan. Nos tienen encapsulados tanto por la Gendarmería como por la Policía de San Luis que nos hizo dar vuelta por toda Villa Mercedes y ahora no nos dejan parar en ninguna de las estaciones de servicio", denunció una mujer en un video que se viralizó en redes sociales y transmitió C5N.

El navegador no soporta este contenido.

"Estamos cansados. La gente está cansada. Han intimidado. Sabemos que en San Juan han bajado gente de los colectivos, los han dejado a pie y los vuelven locos, no los dejan pasar por ningún lado. No quieren que lleguemos de ninguna forma a Buenos Aires. Nos están haciendo la vida imposible", lamentó otro señor que estaba con ella. "Vamos a llegar igual, pero queremos denunciar a este gobierno que no respeta la democracia", completó la mujer después.

La versión de que en Villa Mercedes estaban boicoteando parte de la caravana también tuvo otro video en el cual se escucha la denuncia y se ve al personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en los operativos de amedrentamiento, en los cuales la seguridad queda en un segundo plano, de acuerdo a lo demostrado por quienes intervienen en los operativos.

El navegador no soporta este contenido.

"Nos han encapsulado. Somos cinco micros que vamos yendo con policías adelante y atrás. Nos han desviado, por cada lugar que pasamos nos sacan fotos, nos filman: una persecución", denunció una militante. "Es más, en San Luis se subieron los gendarmes a mirarnos. Vos no sé si viviste el proceso militar, que íbamos en los micros y subía la Policía y te pedía los documentos. Bueno, era lo único que faltaba", aportó otra.