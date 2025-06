¿Final anunciado? El futuro de Viviana Canosa en El Trece quedó en suspenso y se acerca el levantamiento

La continuidad de Viviana con Vos, el ciclo que conduce Viviana Canosa en El Trece, pende de un hilo. Si bien aún no hay un anuncio oficial, Adrián Suar -gerente de programación de la emisora- reconoció que mantuvo una reunión con la conductora y deslizó que se avecinan "muchos cambios" en la grilla del canal. "Yo ya hable con Viviana, va a haber muchos cambios en el canal. Siempre en buenos términos, tengo la mejor relación con ella", aseguró Suar ante la prensa durante la premiere de la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez. Sin embargo, todo indica que el destino del programa ya estaría sellado.

Según trascendió, el encuentro entre Suar y Canosa tuvo lugar el martes y habría concluido con la decisión de no renovar el contrato de la periodista, que vence en julio. Aunque Suar aclaró que "la relación es excelente" y que su deseo es que "continúen todos los programas", también reconoció que "en la pantalla siempre hay cambios". "Es verdad que ella tenía contrato hasta julio, todavía no lo sé, me gustaría que continúen todos los programas, pero a veces en la pantalla siempre hay cambios", cerró.

La incógnita sobre su continuidad fue abordada por la propia Canosa al aire, en uno de esos monólogos explosivos que caracterizan su estilo. "Avísennos si nos van a levantar. No seamos como el cornudo que es el último que se entera", lanzó sin filtros, dejando entrever cierto malestar por la falta de definiciones claras. Si bien expresó cariño por sus compañeros y el canal, también sembró dudas: "Si tenemos el boleto picado o no... en general, en la tele y en la vida tenemos el boleto picado".

Y agregó: "Nacemos y nos morimos". En un tono que mezcló resignación y desafío, Canosa se dirigió tanto a su público como a sus detractores: "Me picaron el boleto en mi vida y mi laburo 150 millones de veces. A mí no me cambia la vida. No quisiera que terminemos porque somos un equipo bárbaro y porque la gente además paga las expensas y las cuentas y demás", agregó.

Viviana Canosa

Las versiones sobre el final del ciclo coinciden con un contexto complejo para la periodista. A los reiterados cruces mediáticos y a la dura acusación contra Lizy Tagliani, se suman el bajo rendimiento en el rating, que estaría por debajo de las expectativas del canal. Frente a ese escenario, el ciclo que ocupó la franja de la tarde en El Trece podría estar atravesando sus últimas semanas. Pero lejos de mostrarse abatida, Canosa cerró con un mensaje dirigido a quienes festejan su posible salida: "Lo que no van a lograr es que yo me amargue, me deprima, me angustie. Soy muy feliz haciendo este programa y todos los que hago", cerró.